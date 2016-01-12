İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan yedi ilçesinde 14 Ocak Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den (AYEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin bazı mahallelerine, 14 Ocak'ta elektrik verilemeyecek.

14 Ocak Perşembe günü Ataşehir'de 10.00 ile 16.00 arasında İnönü Mahallesi, Yeşil Sokak, Beykoz'da 09.00 ile 18.00 arasında Çubuklu Mahallesi, Kireçocağı, Engürü Bağı, Fırın, Rıfat Paşa sokaklar, Çekmeköy'de 08.00 ile 18.00 arasında Reşadiye Mahallesi, Güvercin, Çimenlik, Yeşilvadi sokaklar, Üsküdar'da 09.00 ile 18.00 arasında Çengelköy Mahallesi, Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Ordu, Ebru, Fidan ve Engin sokaklar elektrik alamayacak.

Pendik'te 11.00 ile 13.00 arasında Batı Mahallesi, Hat Boyu, Karanfil, 19 Mayıs ve Hale sokaklara, 14.00 ile 16.00 arasında Doğu Mahallesi, Oya, Aydınlı Yolu, Çamlık, Dağ, Kaynarca Damlacık, Adnan Kahveci, Müjde, Akkale ve Sevgi sokaklara, 09.00 ile 13.00 arasında Ahmet Yesevi Mahallesi, Gönüllü, Güneysu, Gür, Hürriyet, Yesevi, Tercüman, Yenigün, Vakfiye, Damla, Haya, Derece, Kumla, Anıl, Yasemen, Gülhane, Çalış, Çamlıca, Güzide, Sima, Suyakan, Muhatap, Silvan, Şehitler, Şenkaya, Tuncer, Türkmen ve Eslem sokaklara elektrik verilemeyecek.



Sultanbeyli'de 09.00 ile 12.00 arasında Mehmet Akif Mahallesi, Kadıköy, Ak, Atatürk, Fatih, Merkez, Yılmaz, Yusuf İslam, Pınarbaşı ve Aygül sokaklarda, Sancaktepe'de 13.00 ile 15.00 arasında Emek Mahallesi, Ordu, General Eşref Bitlis ve Atatürk sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.