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İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

Kesintiler Anadolu yakasında meydana gelecek

22 Ekim 2015 09:59

İstanbul'da bugün Beykoz, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Pendik, Sultanbeyli ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. açıklamasına göre, Beykoz'da saat 08.30-18.00 arası, Yeni Mahalle, Nişangah, Kamilağa, Birkandan, Sevda sokaklarına, 08.30-17.00 arasında, Görele Mahallesi, Çiğdem Çıkmazı, Fatih Sultan Mehmet, Bahri Yaşar Yılmaz sokaklarına, Kadıköy'de 09.00-14.00'te, Feneryolu Mahallesi, Ölçü, Kızıltoprak İstasyon, Tahir Ekdal, Hasanamir, Fahrettin Kerim Gökay, Bestekar Leyla, Dr. Muhit Tümerkan, Boğaziçi Çıkmazı, Müderris Ziya, Yargıç Turhan Demirel, Saffet Rona, Eski Karakol, Hüseyin Paşa Çıkmazı, Fahir Açan, Feneryolu, Bağdat, Erdoğdu, Şefizade, Hamdibey, Şehir Kahya, Gedikli ve Rüzgargülü Çıkmazı sokaklarına enerji verilemeyecek.

Kartal'da 00.05-05.00 saatleri arasında, Yukarı Mahallesi, Çırçır ve Belediye caddeleriyle Şerifali, Hacı Şakir, Acı Çeşme , Bahtiyar, Egemen sokakları, 13.00-16.00'da Hürriyet Mahallesi, Peker, Kibar, Uzmanlar sokakları, 09.00-13.00 arasında, Yakacık Yeni Mahallesi, Mutluluk, Yürek Kayalar, Okur, Nurlu sokakları, Ümraniye'de saat 09.00-18.00'de, İstiklal Mahallesi, Anafartalar ve Yaşar Doğu sokakları, Pendik'te 14.00-18.00 arasında, Dumlupınar Mahallesi, Yeniçağ, Erciyes sokakları, 09.00 - 12.00'de, Çınardere Mahallesi, Şehit Ayhan Aslan, Beyrek, Meddah ve Sivas sokakları elektrik alamayacak.

Sultanbeyli'de 13.30-17.30 saatleri arasında, Mimar Sinan Mahallesi, Yatsı, Mimar Sinan, Mazlum, Kıyam, Azim, Zabit sokaklarında, 09.00-13.00'te Akşemsettin Mahallesi, Baydar, Hama, Hakyol, Tasdik, Nazlı, Serap, Ebabil, Adem, Petrol Yolu sokaklarında, Üsküdar'da 11.30-14.30'da Küçük Çamlıca Mahallesi, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, Oymak Çıkmazı sokaklarında, saat 15.00-18.00 arasında Küçük Çamlıca Mahallesi, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Sokağı'nda, 08.00-11.00'de Altunizade Mahallesi, Aksoy Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

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