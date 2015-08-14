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Yaşam

İstanbul’un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den açıklama yapıldı

14 Ağustos 2015 10:11

İstanbul Çekmeköy, Beykoz, Pendik, Şile, Sancaktepe, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde bugün elektrik kesintisi yapılacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre; Çekmeköy'de 09.00-11.00 saatleri arasında, Mimar Sinan Mahallesi, Özge, Çavuşbaşı, Serhat, Ethem,Merkez Ferah, Candar, Piri Reis, Rana sokaklarına, 11.00-13.00'te Merkez Mahallesi, Ceyhan, Ferah, Erenler, Piri Reis sokaklarına, 13.00-15.00'te Merkez Mahallesi, Nefer, Üsküdar, Atasoy, Keban ve Salih sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Kesinti yapılacak diğer mahalle ve sokaklar şöyle:

"Beykoz'da 09.00-11.00'da Gümüşsuyu Mahallesi, Gümüşsuyu, Koruyolu, Yaren Çıkmazı sokakları,11.00-13.00'te, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim, Gümüşsuyu,Tan Çıkmazı sokakları, 13.00-15.00'te, Tokatköy Mahallesi, Şahin Çıkmazı, Rasim Ağa Çıkmazı, Hacıveli, Sultan Aziz sokakları, 09.00-16.00'da, Cumhuriyet Mahallesi, Reşadiye, Ressam Mehmet, Beykoz,Polonez Polonezköy Yolu, 75. Yıl, Cumhuriyet sokakları, 09.00-17.00'de, Riva Mahallesi, Mehmed Ali, Anadolu, Anafartalar, Barboros, Atatürk, Karadeniz, Elmas Tabya sokakları.

Pendik'te 09.00-12.00'da, Kurtdoğmuş Mahallesi, Kozlar, Gül, Karanfil, Sınır, Mezarlık sokakları, 14.00-18.00'de, Kurtköy Mahallesi, Uğur, Vişne, Engin, sokakları, 10.00-12.00'de, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Ceylan, Şair Nedim, Bostan, İhvan ve Zeytin sokakları, Şile'de 09.00-14.00'te, Balibey Mahallesi, Hürriyet, Eski Kabakoz sokakları,Sancaktepe'de 09.00-14.00'te, Sarıgazi Mahallesi, Atatürk, Günay, Çayırlı, Ulucanlar, Isırgan, Mahya, Songül, Nurgül, Yelken ve Yosun sokakları.

Tuzla'da 09.00-14.00'te, Yayla Mahallesi, Derman, Şeyda, Ergül, İlkbahar, Şenlik, Sakine, Dönence, Şanlı, Cengiz Topel, Şinasi Dural, Ali İhsan Paşa, Ayışığı, Cavidan, Lütuf, Vatan, İlham, Hayat, Eryılmaz, Saltaş, Molla Gürani Çıkmazı, Yeditepe, Hakikat, Külhan, Türbe, Meram, Arabacı, Funda, Bulgurcu, Yaşar, Denizhan, Özgür sokaklarına, Ümraniye'de 08.00-18.00'de, Elmalıkent Mahallesi, Atatürk-, Ali Murat sokaklarına, 09.30-17.00'de, Necip Fazıl Mahallesi, Yılmaz, Şahsuvaroğlu ve Dilektaşı sokakları."

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