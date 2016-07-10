İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'da Çekmeköy'de 11.00-16.00'da Mimar Sinan Mahallesi Nilüfer, Orhangazi Kıvanç sokaklarına, 13.00-18.00'da, Mimar Sinan Mahallesi Saatçi, Selim Dede, Gündoğdu, Aşıklar Çayırı'na elektrik verilemeyecek.
Açıklamada 12 Temmuz'da Maltepe'de 10.00-13.00'da, Başıbüyük Mahallesi Emek Sokak'ta, Ataşehir'de 11.00-14.00'da, Kayışdağı Mahallesi Gülçin, Dudullu, Dilaver, Recai, Akdeniz sokaklarına, Mevlana Mahallesi Safa, Kıymet, Malazgirt, Mine, Nilay, Sakarya, Kıbrıs, Akdeniz, Elmas sokaklarında, Yenişehir Mahallesi Pazar Sokak'ta, Pendik'te 08.00-16.00'da, Sülüntepe Mahallesi Harman, Hendek, Manavgat, Rüzgarlı, Sembol, Sırataşlar, Uzay, Ünye sokaklarında, 13.00-15.00'da, Esenyalı Mahallesi Selçuk Sokak, Sülüntepe Mahallesi Abid, Arif, Atıf Efendi, Burgaz, Kanaat, Güvenli, Erik, Fikir, Göktürk, Güneşyüz, Kamil, Karabağlar Çıkmazı , Karahan, Midyat, Medrese, Merve, Mevlana, Midilli, Mahfel, Subaşı, Sanatkar, Çivit, Şifahane, Sönmez, Ünye, Mürşit, Yusufiye sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.
Kadıköy'de 08.30-16.00'da, 19 Mayıs Mahallesi Sinan Ercan, Okur, Yusuf Baha Gürcan sokaklarına elektrik verilemeyecek.