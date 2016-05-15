İstanbul'un 3 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'da bu gece saat 2’den itibaren Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta 10.5 saatlik elektrik kesintisi uygulanırken, Boğaziçi Elektrik Kurumu, tüm kaynakların seferber edilerek çeşitli bölgelerden kademeli elektrik sağlanmaya çalışıldığını açıkladı.

Ambarlı Termik Santrali'ndeki bakım çalışması nedeniyle 3 ilçede 10.5 saat süren elektrik kesintisinden habersiz olanlar bunun nedenini ve yeniden ne zaman enerji verileceğini öğrenmek için çaba harcadı.

Boğaziçi Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "TEİAŞ sisteme enerji verdikçe, BEDAŞ da kademeli olarak elektrik sağlamaya başlayacaktır. TEİAŞ’tan sisteme enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak sureti ile kademeli olarak elektrik sağlayacaktır" açıklaması yapıldı.

Saat 02.00'den itibaren başlayan 12.30'a kadar sürecek elektrik kesintisini şu bölgeler kapsıyor:

Avcılar: Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Merkez, Gümüşpala, Üniversite, Mustafa Kemal Paşa, Firuzköy, Yeşilkent Mahallesi.

Beylikdüzü; Yakuplu, Marmara, Kavaklı, Sahil Mahallesi, Beysan OSB, Haramidere OSB Mermerciler, Bakırcılar Birlik Sanayi Siteleri, Ambarlı Limanı Tesisleri.

Esenyurt; Turgut Özal, Saadetdere, Namık Kemal, Zafer, Fatih, Talatpaşa, Akevler, Üçevler, Akşemsettin, İncirtepe, İnönü, Yunus Emre, Balıkyolu Mahallesi.