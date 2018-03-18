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İstanbul'un 2 yıllık 'suç istatistiği' çıkarıldı

İstanbul'da son 2 yılda 383 bin 750 olay meydana geldi

18 Mart 2018 20:33

İstanbul'da polis ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde asayiş, terör, mali, organize, kaçakçılık, narkotik, toplumsal ve bilişim alanlarında 2016'da 383.750, 2017'de ise 445.408 olmak üzere 829.158 olay meydana geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın istatistik verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016 yılında asayiş, terör, mali, organize, kaçakçılık, narkotik, toplumsal ve bilişim alanlarında 383 bin 750 olay meydana geldi.

Önceki yıl meydana gelen bu olaylardan 341.714'ü asayiş, 20.101'i narkotik, 3.046'sı toplumsal, 690'ı terör, 533'ü kaçakçılık, 279'u mali, 197'si organize, 17.190'ı ise bilişim ve diğer suçlardan oluştu.

Polis ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde 2017 yılında ise asayiş, terör, mali, organize, kaçakçılık, narkotik, toplumsal ve bilişim alanlarında 445.408 olay gerçekleşti.

Geçen yıl meydana gelen olaylardan 389.959'u asayiş, 32.704'ü narkotik, 3 bin 489'u toplumsal, bin 122'si kaçakçılık, 674'ü mali, 289'u terör, 247'si organize, 16 bin 924'ü ise bilişim ve diğer suçlarından oluştu.

Bu verilere göre, 2017'de önceki yıla oranla terör olaylarında yüzde 58, bilişim ve diğer suçlarda yüzde 2'lik azalma oldu.

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