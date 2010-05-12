'İstanbul'un 1.5 yıllık suyu var'

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, barajlardaki doluluk oranının yüzde 94.5 düzeyinde olduğunu belirterek, ''Son 15 yılın en iyi dönemindeyiz. Bu oran 1.5 yıllık su anlamına gelmektedir. Ancak İstanbullular yine suyu dikkatli kullanmalı'' dedi.





Kadir Topbaş, ''Barajlar bu kadar doluyken niçin su fiyatlarında indirim yapılmıyor?'' denildiğini de ifade ederek, dünkü Meclis toplantısında köy yerleşim alanlarında hayvancılıkla uğraşan köylülerin su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldığını hatırlattı.





Şehirdeki su fiyatlarını şu anda indirmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Topbaş, şunları söyledi:





''İSKİ'nin yatırımları durduğu zaman bunlar konuşulabilir. İSKİ şu anda yılda 2 milyar TL civarında yatırım yapıyor ve arıtma tesisleri kuruyor. Bizim su maliyetimizin yüzde 85'i enerji. Çevreyle ilgili önemli yatırımlar var. Gelecek kuşaklar için bunları hazırlıyoruz. Ondan sonra bunlar konuşulabilir. Ayamama Deresi'nin ıslahı ve biyolojik arıtması için şu anda takriben 300 milyon liraya yakın yatırımımız var. Bunlar ciddi maliyetler. Bunlar İSKİ kaynaklarıyla yapılıyor. Bu nedenle şehir için indirim yapamayız. Meclis geçen yıl su fiyatlarına enflasyon oranında artış yapılmasına karar verdi. Toplu bir zam olmayacak. Güzel İstanbul, güzel çevre, güzel bir hava arzu ediyorsak, İstanbul'da bu yatırımların devam etmesi gerekiyor.''