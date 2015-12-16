İstanbul’un 12 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa yakasında 18 Aralık Cuma günü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 ilçede elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve saatleri şöyle:

Küçükçekmece, 10.00 – 16.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Fevzi Çakmak Mahallesi'nin Halkalı Caddesi, Şimşek Sanayi Sitesi ve civarı.

08.00 -18.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Yarımburgaz Mahallesi'nin Atatürk, Cumhuriyet caddeleri, Kartal, Göl, Sakız, Şahin, Özay, Filiz, Ozan, Anıl sokakları ve civarı.

10.00 – 15.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Mehmet Akif Mahallesi'nin Muammer Aksoy Caddesi, Sülün Sokak ve civarı.

Beşiktaş, 01.00 – 08.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Levent Mahallesi'nin Levent Caddesi, Krizantem, Gönüller Aralığı, Sümbül, Şefik, Mektep, Lale, Murat, Yeni Sülün, Tekirler, Akasya, Karanfil Aralığı, Sülünlü, Al Karanfil, Menekşeli, Şenol, Şenel, Figen sokakları ve cviarı.

00.01 – 07.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Etiler Mahallesi'nin Cengiz Topel Caddesi, Makyol Otel ve civarı.

08.30 – 10.30 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Etiler, Akat mahallelerinin İncesu, Melodi, Kaçar, Tepecik, Tunca, Sera, Tepecik Yolu sokakları ve civarı.

00.01 – 07.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Etiler Mahallesi'nin Cengiz Topel Caddesi Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve civarı.

Fatih, 09.00 – 15.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Cerrahpaşa Mahallesi'nin Cerrahpaşa Hastanesi içi ve civarı.

Bahçelievler, 09.00 – 18.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Siyavuşpaşa Mahallesi'nin Emek Caddesi, Yılmaz, Setüstü, Gonca, İğde, Başak, Itır, Fidan, Sıraevler, Yıldız sokakları ve civarı.

Bayrampaşa, 08.00 -18.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Kocatepe Mahallesi'nin Şehir Parkı Caddesi, 6, 13, 15 sokakları, Kuru Gıda, Mega Center, Belediye Pazarı ve civarı.

Arnavutköy, 14.30 -17.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Merkez Mahallesi'nin Eyüp Sultan Caddesi, 384, 380, Osmangazi sokakları ve civarı.

08.30 -17.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Arnavutköy Mahallesi'nin Necip Fazıl, Hoca Ahmet Yesevi caddeleri, Zülüflü, Muharrem sokakları ve civarı.

Başakşehir, 08.00 – 18.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Güvercintepe Mahallesi'nin Dereboyu Caddesi, 115. Sokak ve civarı.

Gaziosmanpaşa, 08.30 - 17.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Karayolları Mahallesi'nin Toki Blokları içi 13, 14, 15, 16 Blokları ve civarı.

Bakırköy, 09.00 - 20.30 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Yeşilköy Mahallesi'nin Yeşilköy Halkalı Caddesi, İtfaiye Amirliği, Kordonboyu, Parkiçi Yolu ve civarı.

Bağcılar, 08.00 - 18.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Merkez Mahallesi'nin 5-5/5, 5/6A, 5/7, 6-6/1 sokakları, Ebubekir Camii Kur'an Kursu ve civarı.

Kağıthane, 09.00 - 13.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Çağlayan Mahallesi'nin Hamam, Akasya, Basmacılar, Kavak, Mide, Hudut, Okul, Güneşli, Köse sokakları ve civarı.

Güngören, 08.00 - 19.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Gençosman Mahallesi'nin Doğanbey, Mustafa Yaşar, Gençosman caddeleri, Dikmen, Dumlupınar, Günay, Dündar sokakları ve civarı.