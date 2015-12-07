İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi

BEDAŞ, 10 Kasım Perşembe günü İstanbul'un 12 ilçesinde belirli süre ile elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, belli bölge ve sürelerde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şöyle: Küçükçekmece, Bahçelievler, Sarıyer, Bağcılar, Başakşehir, Güngören, Fatih, Kağıthane, Avcılar, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Bayrampaşa.



Kesintinin detayları:



10.12.2015-10.12.2015 Tarihleri arasında, Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...



Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 10.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Atakent Mahallesinin;Atatürk,3 Caddeleri,Kamelya,Manolya Çıkmazı Sokakları ve civarı



10.12.2015-10.12.2015 Tarihleri arasında, Bahçelievler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...



Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 10.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Şirinevler Mahallesinin;Kazım Karabekir,Mahmutbey Caddeleri,Oktay,Çimentepe,4,5,7 Sokakları ve civarı



10.12.2015-10.12.2015 Tarihleri arasında, Sarıyer ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...



Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 10.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Zekeriyaköy,Uskumruköy Mahallelerinin;Siteler Bölgesi ve civarı



10.12.2015-10.12.2015 Tarihleri arasında, Bağcılar ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...



Kesinti Saatleri: 10:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 10.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yavuz Selim Mahallesinin;4/15,5/13,5/14A,5/12,5/11,4/11,4/12,4/13,4/13-4,5/10-5,5/9,5/11 Sokakları ve civarı



10.12.2015-10.12.2015 Tarihleri arasında, Başakşehir ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...



Kesinti Saatleri: 10:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 10.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Kayabaşı Mahallesinin;9.Bölge ve civarı



10.12.2015-11.12.2015 Tarihleri arasında, Güngören ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...



Kesinti Saatleri: 22:00 - 08:00

Kesinti Tarihi: 10.12.2015-11.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Sanayi Mahallesinin;Kazım Karabekir Caddesi,Gonca,Ozan,Öznur,Gürbüz,Kale,Güvenç,Başaklı,Özboran,Halı Saha,Dünya Seramik Merkezi ve civarı



10.12.2015-10.12.2015 Tarihleri arasında, Bahçelievler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...



Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 10.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Çobançeşme Mahallesinin;Sanayi Caddesi ve civarı



10.12.2015-10.12.2015 Tarihleri arasında, Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...



Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 10.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Topkapı Mahallesinin;Turgut Özal Millet Caddesi,Pazar Tekeksi,Ali Baba,Pazar Tekkesi Aralığı,Pazar Tekkesi Çıkmazı,Karanfilli Çavuş,Kalburcu Mehmet Camii Sokakları ve civarı



10.12.2015-10.12.2015 Tarihleri arasında, Kağıthane ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...



Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

Kesinti Tarihi: 10.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yahya Kemal Mahallesinin;Talatpaşa Caddesi,Benek,Cesaret,İmren,Örnek,Akıcı,Akkaya,Atılgan,Cengizhan,Dinç,Baykan,Tuğ Sokakları ve civarı



10.12.2015-10.12.2015 Tarihleri arasında, Avcılar ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...



Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 10.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Tahtakale Mahallesinin;İstasyon,İstanbul Yolu Caddeleri,Subaşı,Yonca,Akçapınar,Uyanık,Palandeken,Sümbül,Umut,Uyanık,Gülfidan,Uygur,Utku,Özpınar,Uyum,Ulus,Ulupınar,Lavanta Sokakları, O-3 Güney Yanyol ve civarı



10.12.2015-10.12.2015 Tarihleri arasında, Zeytinburnu ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...



Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 10.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Maltepe Mahallesinin;Prestij 2,3,4,5.Blokları ve civarı



10.12.2015-10.12.2015 Tarihleri arasında, Beşiktaş ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...



Kesinti Saatleri: 08:30 - 16:00

Kesinti Tarihi: 10.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Arnavutköy Kuruçeşme Mahallelerinin;Bebek Arnavutköy,Ahmet Adnan Saygun Caddeleri,Üvez,Dulkadiroğulları,Çeşme,Dulkadiroğulları Çıkmazı,Adalı,Adalı Fettah,Erzurumlu Şükrü Paşa,Set,Mumhane,Aydınlık,Muhtar Ali Rıza,Coşkunlar,Muhtar Abdullah,Yeşilpınar,Akıncılar Aralığı,Fide,Muhtar Hüseyin,Buğday Çıkmazı,Muhtar Nurettin,Kireçhane,Akıncılar Bayırı,Özefe,Kuruçeşme Çıkmazı,İmar Sitesi Yolu,Kırbaç,Çınarlıçeşme,Çeşme Çınar,Yol Sokakları ve civarı



10.12.2015-10.12.2015 Tarihleri arasında, Bayrampaşa ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...



Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 10.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yıldırım Mahallesinin;Ali Fuat Başgil,Şehit Kamil Balkan Caddeleri,Küçük Ada,Buğday,Büyük Ada,Yıldız,Emel,Bulut,Çınar,Akşemsettin,Başak Sokakları ve civarı