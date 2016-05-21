İstanbul'un 11 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul Adalar, Ataşehir, Pendik, Şile, Sancaktepe, Maltepe, Ümraniye, Kadıköy, Tuzla, Kartal ve Beykoz'un bazı mahallelerine 23 Mayıs'ta elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre Adalar'da 10.00-13.00'te Kınalıada Mahallesi Heybetli, Keyif, Kınalı Fırın, Kınalı Çarşı, Kınalıbağ, Köşklü, Sahilhaneler, Sakibey, Balmumcu, Beşiroğlu, Günseli, Çandarlı , Korkut, Narçiçeği, Serap, Manastır sokakları, Ataşehir'de 09.00-12.00'de, Küçükbakkalköy Mahallesi Prof. Dr. Hıfzı Özcan, Şerif Ali, Çiçekkent, Emel, Gülveren, Doruk, Hanımeli, Nuray sokakları, 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi 14., 15, 13. sokaklar elektrik alamayacak.



Pendik'te 10.00-13.00'te, Kurtköy Mahallesi Gazi, Cihan, Hayırlı, Mevlana, Yonca, Seda, Kanarya sokaklarında, Şile'de 10.00-18.00'de, Ağva Merkez Mahallesi Villa, Çiçek, Yakuplu sokaklarında, 09.00-12.00'de, Karakiraz Mahallesi ve sokaklarında, Kurna Mahallesi ve sokaklarında, Sancaktepe'de 09.00-15.00'te, Atatürk Mahallesi Gürsel, Yüksel, Özlem, Uysal, Can, Ferah, Demokrasi sokaklarında, 09.00-17.00'de, Meclis Mahallesi Yalçın, Atalay, Atasoy, Doğan, Duman, Şehnaz, Cemal Gürsel, Merkür, Kaşgarlı sokaklarında, Merve mahallesi Anı Sokak'ta, 09.00-12.30'da, Adil Mahallesi Mehmet Zahid Kotku, Aralık, Beykoz, Tuna, Demokrasi, Ekol, Barlas, Kırçiçeği, Pelitören sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.



Kesinti yapılacak diğer ilçe ve sokaklar şöyle:

"Maltepe'de 09.00-12.00'de, Orhantepe Mahallesi Sümbül, Alaska, Gül, Mimoza, Nevbahar, Defne, Gülizar, Lale, Çamlı sokakları, Ümraniye'de 09.00-12.00'de, Saray Mahallesi Üntel Sokak, İnkılap Mahallesi Siteyolu Sokak, Çakmak Mahallesi Horasan, Uzunayna, Aşkın, Bağdat, Baraj, Gül, Kafkas, Gurbet, Tavukçuyolu, Varan, Ağaoğlu sokakları, Atatürk mahallesi Çiftlik sokak, 09.00-17.00'de, Esenşehir Mahallesi Palmiye, Gurur, Fazıl, Kürkçüler sokakları.



Kadıköy'de 09.00-12.00'de, Kozyatağı Mahallesi Saniye Ermutlu, Değirmen, Çardak sokakları, Feneryolu Mahallesi Ebru, Sokak, Merdivenköy Mahallesi Nadirağa, Tütüncü Mehmet Efendi, Demirci Faik, Dilsiz, Atılay, Fahrettin Kerim Gökay, Merdivenköy, Hızırbey, Akçakoca, 13 Mart Şehitleri sokakları.

Tuzla'da 09.00-12.00'de, Aydıntepe Mahallesi Edebali, Beydağı, Alaaddin sokakları, 09.00-14.00'te, İstasyon Mahallesi Araplar, Fabrikalar Çıkmazı, Kartal'da 09.00-12.00'de, Orhantepe Mahallesi Kırgülü, Nazdar, Fidanlık, Seheryeli, Çamlı, Kayın, İcabet, Erguvan, Sardunya sokakları, Yalı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak, Timurhan, Gözde, Hedef, Defne sokakları, Çarşı Mahallesi Zirve, Mülayim sokakları, Hürriyet Mahallesi Birlik, Susam, Demirbağ, Vatansever, Uzmanlar, Encümen, Mülkiye, Karlı, Yağmur, Ayazma sokakları, Yalı Mahallesi Taylan, Erkılıç Çıkmazı, Fethiye, Cumhuriyet, Derya, Yaprak sokakları.

Beykoz'da 09.00-17.00'de, Göztepe Mahallesi Zaman Çıkmazı, Takvim Çıkmazı, Dem Çıkmazı, Bent, Çağ Çıkmazı, Çay Çıkmazı, Alev, Göl Çıkmazı, 09.00-12.00'de, Kavacık Mahallesi Devran, Doğal, Çan, Gülden Çıkmazı, Otağtepe, Tepeüstü, Çiftlik, Dağlı, Gürz, Hakim, Hülagü, Berksun, Bade Çıkmazı, Bağlık, Kaptanlar, Övünç, Öge, Renkli, Savcı, Sayman sokaklarına, Çubuklu Mahallesi Gün, Orhan Veli Kanık sokakları, Kanlıca Mahallesi Mihrabat, Şehit Orhan Tekin, Şehit Ramazan Akman, Taşocağı, Yetimoğlu Çıkmazı, Konuk Çıkmazı, Çubuklu, Hicran, Boğaziçi, Buket, Dutluk, Elvan Çıkmazı, Ilgın, Canan, Çeşmibülbül, Aşık Çıkmazı, Gözde, Kar Çıkmazı, Kelebek Çıkmazı, Sedef Çıkmazı, Şehit Ahmet Güneşdoğdu, Şehit İrfan Kılıç, Şehit Kamil Genç, Şehit Mehmet Ali Şener, Öztürk sokakları, 13.00-16.00'da, Baklacı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy, Penguen, Yahya Kemal, Çeçenistan, Ahmet Halim, sokakları, 09.00-12.00'de, Elmalı Mahallesi Toygar Sokak, Görele Mahallesi Şehit Servet Sokak, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Beykoz, Riva Yolu sokakları, Zerzavatçı Mahallesi Çamlık Çıkmazı, Çiftlik Çıkmazı, Dereboyu Çıkmazı, Fatih Sultan, Kamer Çıkmazı ,Nilüfer Çıkmazı, Şehit Aziz Toygar, Akar Çıkmazı, Cami Çıkmazı, Hacı Salih, Polenezköy Yolu, Şehit Cengiz ve Yıldız sokakları."