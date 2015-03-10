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İstanbul'un 11 ilçesi elektriksiz kalacak

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 13 Mart Cuma günü İstanbul'un 11 ilçesine belirli saatlerde elektrik verilemeyecek

10 Mart 2015 21:13

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, Cuma günü elektriği kesilecek ilçeler ve kesinti saatleri şöyle:

BAŞAKŞEHİR: 08:00 - 18:00 saatleri arasında Kayabaşı Köyü Mahallesi'nin Kayabaşı Sanayi Mevkii ve civarı, Bahçeşehir Mahallesi'nin, Deniz Caddesi ile Bahçeşehir Yolu ve civarı, Kayaşehir Mahallesi'nin 6, 7, 8, 9, 10, 15 ve 16. Bölgeleri.

BAĞCILAR: 09:00 - 18:00 saatleri arasında Yıldıztepe Mahallesi'nin 37/15 Sokak ve civarı.

KÜÇÜKÇEKMECE: 08:00 - 18:00 saatleri arasında Fatih Mahallesi'nin Hatboyu ve 27 Mayıs Caddeleri.

SULTANGAZİ: 06:00 - 18:00 saatleri arasında Cebeci Mahallesi'nin 2484, 2490/1, 2488, 2487, 2486, 112, 110, 106, 102, 98, 2591 ve 2500. Sokakları ile U Caddesi, 1.Cebeci Yolu ve civarı. 

ESENYURT: 08:00 - 18:00 saatleri arasında Fatih Oto Sanayi Sitesi 2841. Blok.

BÜYÜKÇEKMECE: 08:00 - 18:00 saatleri arasında Pınartepe Mahallesi'nin Zübeyde Hanım ve Dr. Sadık Ahmet Caddeleri ile Hz. Osman Camii ve civarı.

BEYLİKDÜZÜ: 08:00 - 19:00 saatleri arasında Yakuplu Mahallesi'nin Haramidere San. Sitesi'nin E Blok, F Blok ve civarı.

BEŞİKTAŞ: Ortaköy Mahallesi'nin Ambarlı Dere Yolu, Okulyolu, Leylak Sokakları ve civarı ile Ulus Palmiye Sitesi.

SİLİVRİ: 10:00 - 18:00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi'nin Kadri Haseki Caddesi ve civarı.

GAZİOSMANPAŞA: 08:00 - 18:00 saatleri arasında Sarıgöl Mahallesi'nin Sönmez, Akıncılar, Öğrenciler, 25, Karabayır, Fırat, Çelebiler Sokakları ile Yıldız Apartmanı ve civarı.

ZEYTİNBURNU: 06:00 - 10:00 saatleri arasında Maltepe Mahallesi'nin Dokumacılar, Karaca Sokakları ile Plastikçi Dokuma, Öyküm Ticaret, Ersu Makine, Dökümcüler Sitesi ve civarı.

 

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