İstanbul’un 10 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 10 ilçenin bazı mahallelerine, 25 Aralık Pazar günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre:

Şişli'de 07.00-18.30 saatleri arasında İnönü Mahallesi Akkarga ve Babil sokakları, Cumhuriyet Caddesi Çimen ve Harbiye Çayırı sokakları, Elmadağ Caddesi Nispet, Papa Roncalli ve Satırcı sokakları, Sazlıdere Caddesi Turna, Üftade ve Yeni Nalbant sokakları elektrik alamayacak.

Küçükçekmece'de 07.00-18.30 arası Fatih Mahallesi 832. ve Yanyol sokakları, 09.00-13.00 arası Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu, Arif Hikmet, Emre, 1. Kılavuz ve Nifer sokakları, Şehit Albay Rıdvan Özden Caddesi 2. Uğur Sokak.

Fatih'te 08.00-20.00 arası Cibali Mahallesi Elvanzade Camisi ve Tepedelen sokakları, Salihpaşa Caddesi Şeyh İlahi, Yeşil Tulumba, Cemalettin Efendi, Bostan Hamamı ile Üsküplü Çıkmazı sokakları, Üsküplü, Hisaraltı ve Kadir Has caddeleri, Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi, Rüstempaşa Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi, 09.00-12.00 arası Mercan Mahallesi Çakmakçılar Yokuşu Sokak, Uzunçarşı Caddesi Han Arkası, Tacirhane, Semaver, Örücüler Kapısı ve Nasuhiye sokakları, Fincancılar Caddesi.

Beylikdüzü'nde 08.00-14.00 arası Gürpınar Mahallesi Cami Sokak, Dereağzı Mahallesi Pehlivan ve Cevher sokakları, Adnan Kahveci Mahallesi Dere, Okul, Dolunay ve Şimşek sokakları, 08.30-18.30 arası Beylikdüzü OSB Mahallesi 1. Bulvar 4. Caddesi, 12.00-20.00 arası Adnan Kahveci Mahallesi Hatay Caddesi Şeker ve Selam sokakları, 15.00-20.00 arası Çalışlar, Hatay, Atakent ve Köroğlu caddeleri,Mutlu ve Mine sokakları.

Esenyurt'ta 08.00-19.00 arası Atatürk Mahallesi Lozan ve Adnan Menderes caddeleri.

Eyüp'te 09.00-16.00 arası Topçular Mahallesi Rami Kışla ve Topçubaşı Esatağa caddeleri.

Silivri'de 09.00-13.00 arası Ortaköy Mahallesi Hümayun Caddesi, 10.0-15.00 arası Kadıköy Mahallesi Kadıköy Caddesi.

Arnavutköy'de 09.00-18.00 arası Haraççı Mahallesi Adil ve Akça sokakları, Haraççı Caddesi Hazal, Vardar ve Bilen sokakları.

Büyükçekmece'de 09.00-16.00 arası Pınartepe Mahallesi Ülker 2, Cahide ve Mucize sokakları, 11.00-16.00 arası Avrupa ve Tophane caddeleri.

Avcılar'da 11.00-23.00 arası Firuzköy Mahallesi Bağlariçi, Çavuş, Mustafa Kemal Paşa ve Hasan Önel caddeleri."