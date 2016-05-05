İstanbul'un 10 ilçesinde bugün ve yarın elektirik kesintisi

İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün ve yarın elektrik kesintisi olacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir'de, bugün saat 23.00-07.00 saatleri arasında 2. Kısım Mahallesi, 11 ve 12 Caddeleri, Karanfil, Zambak ve Gelincik sokaklarına elektrik verilmeyecek.



Bahçelievler'de yarın 00.00-04.00 saatleri arasında, Siyavuşpaşa ile Şirinevler mahalleleri, Cengiz Topel, Çavuşpaşa ve Mustafa Kemalpaşa caddeleri, Bentler, Çeşme, Sarnıç, Sümbül, Çağlayan, Pınar, Çimen, Irmak, Krizantem ve Karanfil sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.



Kağıthane'de aynı tarihte, 07.00-13.00 saatleri arasında, Harmantepe Mahallesi, Doğu, Çelenk, Ökten, Cemre, Kurtuluş, Derman, Çiftçi, Saray ve Tan sokakları ile Talatpaşa Caddesi elektrik alamayacak.



Beyoğlu'nda 08.00-20.00 saatleri arasında Cihangir ile Gümüşsuyu mahalleleri, Sıraselviler Caddesi, Başkurt, Kazancı Yokuşu, Pürtelaş, Sağıroğlu, Cami, Cami Arkası, Tayyareci Ethem, Ülker, Pembe ve Osmanlı sokaklarına enerji verilmeyecek.



Sultangazi'de 09.00-14.00 saatleri arasında İsmetpaşa Mahallesi, 88, 89, 98, 86, 87, 91 ile 105 sokaklarda, 09.00-16.00 saatleri arasında Cebeci Mahallesi, 2590, 2592, 2591, 2591/1 ve 2593 sokaklarında kesinti uygulanacak.



Beylikdüzü'nde 09.00-21.00 saatleri arasında, Adnan Kahveci Mahallesi, Harbiye ile Osmanlı Caddeleri ve Yavuz Sultan Selim Bulvarı elektrik alamayacak.



Bağcılar'da, 09.00-12.00 saatleri arasında Mahmutbey Mahallesi Devekaldırımı ile Halkalı caddeleri, Cami, Servet, Farabi, Gülnar, Ezber, Selamet, Sarıgül, Sarıca, Mürşit ve Mehter sokaklarına, 10.00-18.00 saatleri arasında 100. Yıl Mahallesi, 72., 66., 68., 70., 74., 85., 81., 83. ile 74/2. sokaklarına ve Mustafa Kemal Caddesine, 13.-00-16.00 saatleri arasında Evren ile Güneşli mahalleleri Şehit Hidayet Yılmaz ve Ova sokaklarına elektrik verilmeyecek.



Esenler'de 10.00-18.00 saatleri arasında, Kemer Mahallesi Şehit Mustafa Dündar Caddesinde, saat 09.00-18.00 saatleri arasında, Oruçreis Mahallesi Aydın Caddesinde elektrik kesintisi yapılacak.



Avcılar'da 09.00-15.30 saatleri arasında Tahtakale Mahallesi, Çamlıdere, Mehmetçik, Babadağ, Deyim, Bayrak, ile Emniyet sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Güngören'de, 09.00-14.00 saatleri arasında, Güven Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi,Taşlık, Kanat, Budak, Bayındır, Yamaç, Lalezar, Kumlu ve Cami sokakları elektrik alamayacak.



Silivri'de 10.00-16.00 saatleri arasında, Büyükçavuşlu Merkez Mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak.