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Yaşam

İstanbul’un 1 yıllık suyu var

Son iki yılda yaşanan kuraklıklarla sıkıntılı günler geçiren İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzleri güldürüyor.

02 Mart 2009 02:00

Son iki yılda yaşanan kuraklıklarla sıkıntılı günler geçiren İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzleri güldürüyor.

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı 28 Şubat itibariyle yüzde 70,19’a ulaştı. Kentin su ihtiyacını karşılayan ve 868 milyon metreküp su tutma hacmine sahip, Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere’deki su oranı son yağışlarla birlikte 670 milyon metreküp’e yükseldi.

Varolan rezerv, günde ortalama 2 milyon metreküp su tüketilen İstanbul’un 335 günlük su ihtiyacını karşılıyor.
 
2007’de barajlardaki en yüksek su rezervi 382 milyon metreküp olarak ölçülmüş, en yüksek doluluk oranı da yüzde 43.94’e ulaşmıştı.


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