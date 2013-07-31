İstanbul'u yaz yağmuru serinletecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey kesimleri, akşam ve gece saatlerinde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, Edirne'nin güney ve doğu kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadasında, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'nin Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGÂR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege' de kuvvetlice (30-50 km/s), yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 Km/S) şekilde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, Edirne'nin güney ve doğu kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadasında, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'nin Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Yerel dolu yağışı, ani sel, yıldırım, kısa süreli fırtına vb.) yetkili ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ve Çanakkale çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzeyi ile Edirne'nin güney ve doğu kesimlerinde, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s), yağış anında kuvvetli (40-60 Km/S) şekilde esmesi bekleniyor.

BİLECİK Parçalı zamanla çok bulutlu 34

BURSA Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 35

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinden itibaren il geneli kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 31

Ege

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31

İZMİR Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 37

MANİSA Az bulutlu ve açık 39

MUĞLA Az bulutlu ve açık 37

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 34

ANTALYA Az bulutlu ve açık 37

K.MARAŞ Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36

MERSİN Az bulutlu ve açık 34

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32

ESKİŞEHİR Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31

KONYA Az bulutlu ve açık 31

NİGDE Az bulutlu ve açık 29

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Düzce çevrelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın; yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU Parçalı zamanla çok bulutlu 30

KARABÜK Parçalı zamanla çok bulutlu 34

KASTAMONU Parçalı ve az bulutlu 30

ZONGULDAK Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 28

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU Parçalı ve az bulutlu 29

SAMSUN Parçalı ve az bulutlu 29

TOKAT Parçalı ve az bulutlu 30

TRABZON Parçalı ve az bulutlu 28

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZİNCAN Az bulutlu ve açık 29

ERZURUM Az bulutlu ve açık 26

MALATYA Az bulutlu ve açık 32

VAN Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26

Güneydoğu Anadolu

Açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR Açık 35

GAZİANTEP Açık 34

KİLİS Açık 36

ŞANLIURFA Açık 36