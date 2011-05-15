İstanbul'u sis esir aldı

T24 - İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle Üsküdar-Eminönü, Üsküdar-Haliç ile Kabataş-Adalar hattındaki vapur seferleri bir süre yapılamadı.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi.

Yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları'na ait Üsküdar-Eminönü, Üsküdar-Haliç ile Kabataş-Adalar hatlarındaki vapur seferleri, saat 08.00 itibariyle geçici olarak durduruldu.

Seferler, sisin etkisini yitirmesinin ardından yaklaşık bir saat sonra normale döndü.