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Yaşam

İstanbul'u sis esir aldı

İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle Üsküdar-Eminönü, Üsküdar-Haliç ile Kabataş-Adalar hattındaki vapur seferleri bir süre yapılamadı.

15 Mayıs 2011 03:00

T24 - İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle Üsküdar-Eminönü, Üsküdar-Haliç ile Kabataş-Adalar hattındaki vapur seferleri bir süre yapılamadı.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi.

Yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları'na ait Üsküdar-Eminönü, Üsküdar-Haliç ile Kabataş-Adalar hatlarındaki vapur seferleri, saat 08.00 itibariyle geçici olarak durduruldu.

Seferler, sisin etkisini yitirmesinin ardından yaklaşık bir saat sonra normale döndü.

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