İstanbul'u lodos vurdu, kara ile deniz birleşti

Kartal ve Pendik’te lodosun etkisiyle taşan deniz, karayla birleşti. Seyir halindeki araçlar su altında kalırken bir otomobil de yan yattı.

İstanbul’da etkisini sürdüren lodos hayatı felç etti. Kartal ve Pendik de lodostan nasibini aldı. Lodosun etkisiyle taşan deniz adeta karayla birleşti. Sahil yolunda seyreden araçlar, suya gömüldü.

Bir otomobilin ise yan yattığı görüldü. Yarıya kadar suya gömülen araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise araçların ilerleme çabasını meraklı gözlerle izledi. Sahil yolunun suyla dolayısıyla Tuzla istikametine doğru uzun araç kuyruğu oluştu. Bunun üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda kalan araçlara müdahale etti.