İstanbul'u görmek isteyen kızını götüremedi, Boğaz Köprüsü'nün maketini yaptı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder, Boğaz Köprüsü'nü görmek isteyen kızını maddi imkansızlıktan İstanbul'a götüremedi. Baba Güder kızı için köprünün ışıklı ve martı sesli maketini yaptı.

Yeni Mahalle'de oturan Güder ailesinin ikinci sınıf öğrencisi kızları Yağmur, babasına İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nü çok merak ettiğini ve gidip görmek istediğini söyledi.

Kendi imkanlarıyla yaptı

Kızının bu isteğini yerine getirememenin üzüntüsünü yaşayan baba Aydın Güder, çareyi Boğaz Köprüsü'nü evine getirmekte buldu. Kendi imkanlarıyla yaptığı Boğaz Köprüsü'nün maketine ışık ve ses sistemini yerleştiren Güder, geceleri kızı Yağmur ile beraber martı sesleri eşliğinde Boğaz Köprüsü'nün ışıklarını izliyor.

"İki buçuk gün uğraştım ama değdi"

Kızı Yağmur'un Boğaz Köprüsü'nü çok merak ettiğini belirten baba Aydın Güder, "Maddi imkansızlıklardan dolayı onu İstanbul'a götüremedim. Kızım için maketini yaptım. Kızım bana Boğaz Köprüsünü merak ettiğini, oradaki martı ve vapur seslerini duymak istediğini söyleyince, kızım sana aynısını burada da yapacağım dedim. İki buçuk gün uğraştım ama değdi. Köprünün uzunluğu 2 metre 10 santimetre. Bir tane perde kornişi, 3 adet şemsiye, led ışıklar ve ses sistemi kullandım. Boğaz Köprüsü'nün havasını oluşturmaya çalıştım" dedi.

"Köprünün gerçeğini görmek istiyor"

Kızı Yağmur'un yaptığı köprüyü çok beğendiğini söyleyen baba Güder, "Kızım köprünün gerçeğini görmek istiyor. Nasip olursa, inşallah bir gün kızımı İstanbul'a götürüp Boğaz Köprüsü'nden geçirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

"Birkaç kişi benden aynısını yapmam için sipariş verdi"

Güder, yaptığı köprüyü komşularının ve Yağmur'un arkadaşlarının çok beğendiğini belirterek, "Çocuklar hep televizyondan İstanbul'u görüyorlar ve merak ediyorlar. Birkaç kişi benden aynısını yapmam için sipariş de verdi. Görenler çok beğeniyor. Destek verilirse kızım Yağmur gibi İstanbul'u görmek isteyen çocuklara köprüler yapabilirim" ifadelerini kullandı.