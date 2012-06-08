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Dünya

'İstanbul'u bir gün geri alacağız'

Yunanistan'daki aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin 'Führer' lakaplı lideri Nikos Mihaloliakos 'İstanbul’un bir gün geri alınabileceğini' ima etti

08 Haziran 2012 11:25

Yunanistan'ın aşırı sağcı partisi Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos, 'kraliçe şehir' dediği İstanbul'un bir gün geri alınabileceğini dile getirdi.

Yunanistan'daki aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin 'Führer' lakaplı lideri Nikos Mihaloliakos 'İstanbul’un bir gün geri alınabileceğini' ima etti.

Yunanistan'ın Proto Thema gazetesine konuşan Mihaloliakos, ilginç değerlendirmelerde bulundu.

Mihaloliakos, İstanbul’un fethi dolayısıyla Atina’da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada “Kalbimiz kraliçe şehirde (İstanbul) Yaşasın Konstantinos Palaiologos” demişti.

Mihaloliakos, bu sözleriyle ilgili olarak kendisine yöneltilen "15 milyon Türk'e karşı artık sadece 3 bin Rum'un yaşadığı İstanbul'u talep etmek bugün gerçekçi olabilir mi?” şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

''Yahudiler asırlar sonra, 1948 yılında, atalarının topraklarında devlet kurmayı başardılar. 'Silahları alarak Türkler ile savaşmamız gerekiyor' demiyorum fakat asırlarca Helenizm'in Küçük Asya, Pontus ve Doğu Trakya'da var olduğunu unutmamalıyız.''

Mihaloliakos, kendisine Hitler’in lider anlamına gelen ‘Führer’ diye hitap edilmesinden de rahatsız olmadığını dile getirdi, “Kimse beni faşistlikle suçlayamaz” dedi.


Faşistlerin partisi


Altın Şafak Partisi, göçmen karışıtı sert tutumuyla biliniyor. ‘Faşitlerin partisi’ olarak tanınan Altın Şafak, 6 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 7 oy alarak parlamentoya girmeye hak kazanmıştı.

17 Haziran seçimleri yaklaşırken Altın Şafak üyelerinin diğer parti üyelerine karşı olan saldırganca davranışları Yunan kamuoyunda tepki çekiyor.

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