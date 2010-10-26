İstanbul'u 40 zombi istila etti

T24

FOX International Channels’ın FX kanalında yayımlanan ve zombileri konu alan "The Walking Dead" adlı dizi için İstanbul, New York, Washington, Boston, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Madrid, Roma, Taipei, Hong Kong, Singapur, Dubai, Sofya, Belgrad, Johannesburg,Londra, Lizbon, Sao Paolo, Buenos Aires, Santiago, Karakas, Bogota, Mexico City ve Guatemala’da tanıtım filmi çekildi.Ortaköy Meydanı’nda toplanan ve yurt dışından gelen malzemelerle Dükkan-ül Hayal ekibinden 5 makyözün yaptığı makyajla hazırlanan 40 kişilik grup, insan yoğunluğunun yaşandığı saatlerde Ortaköy sokaklarında ve caddesinde insanların içine karıştı. Hayko Cepkin ve Beste Bereket’in de katıldığı grup, vatandaşların şaşkın bakışları arasında çekimlerini tamamladı. Etkinliğin fotoğraf çekimlerini Mehmet Turgut ve Fethi Karaduman yaptı.Kanalın Pazarlama Müdürü Gonca Kuzuloğlu, 2003 yılından beri yayımlanan ve milyonlarca fanatiği olan çizgi romanın uyarlaması olan dizinin, hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın, yürüyen acımasız ölülerden kaçışını anlattığını belirtti.Dizinin 4 Kasımda izleyicilerle buluşacağını ifade eden Kuzuloğlu, şunları söyledi. "Çok takipçisi olan bir dizi. Bir çizgi romanın dizi uyarlaması. Şu anda bile fazlasıyla takipçisi var. Dünya genelinde 25 şehirde güneşin doğuşuyla birlikte aynı anda zombiler şehre indi. Daha sonra bu etkinlikten alınacak kareler Amerika’ya gönderilecek, dizinin tanıtımı için kullanılacak.Bu etkinlik dünyada bir ilk. Çok büyük bir etkinlik, çok ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Profesyonel bir ekiple çalıştık. 25 şehir arasında İstanbul, en çok zombinin katıldığı şehir oldu. Çekimlere 40 zombi katıldı."