İstanbulspor - Balıkesirspor Baltok:4-1

İSTANBUL (DHA)
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Ata Yıldırım
İstanbulspor: Okan Koçuk, Zeki Çelik, Kübilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (Dk. 87 Ali Dere), Onur Ergün, Onur Kolay, Muhsin Yıldırım, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Cajic), Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 68 Şaban Genişyürek)
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuz Yılmaz, Cüneyt Köz, Bülent Cevahir, Cumali Bişi, Glumac, Nizamettin Çalışkan (Dk. 80 Muhammed Ali Doğan), Otoo, Aissati (Dk. 68 Sedat Şahintürk), Kethevoama (Dk. 46 Mehmet Boztepe), Abdulkadir Özgen
Goller: Dk. 5 ve 35 İbrahim Halil Çolak, Dk. 85 Şaban Genişyürek, Dk. 89 Onur Kolay (İstanbulspor), Dk. 90 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Abdülkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Zeki Çelik (İstanbulspor)
TFF 1. Lig\'in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında Balıkesirspor Baltok\'u 4-1 yendi.