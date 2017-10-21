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Spor

İstanbulspor - Altınordu: 2- 0

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Cemal Alpay İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım (Dk

21 Ekim 2017 18:54

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Cemal Alpay

İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım (Dk. 46 Zafer Şensoy), Onur Kolay, İbrahim Halil Çolak (Dk. 80 İbrahim Yılmaz), Ali Dere, Kojic (Dk. 62 Şaban Yılmaz Genişyürek)

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci (Dk. 83 Alican Özfesli), Yusuf Acer, Kerim Avcı, Deniz Vural, Serkan Göksu, Mehmet Murat Uçar, Barış Alıcı (Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt), Mirkan Aydın (Dk. 60 Fatih Aktay)

Goller: Dk. 43 İbrahim Halil Çolak, Dk. 90+5 Onur Kolay (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Kojic, Dk. 38 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), Dk. 86 Serkan Göksu (Altınordu)

İSTANBUL (DHA) - TFF 1. Lig\'in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında Altınordu\'yu 2-0 yendi.
 

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