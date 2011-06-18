İstanbullulardan vapur protestosu

T24 - Eminönü-Sarıyer vapur seferlerinin pazartesi gününden itibaren kaldırılacak olması, Boğaz hattında yaşayan İstanbullular tarafından protesto edildi.





Eminönü'ndeki Boğaz İskelesi'nde toplanan bir grup, halk arasında "direkt vapur" ismiyle anılan ve 87 yıldır hizmette olan Eminönü-Sarıyer vapur seferlerinin kaldırılmasına ilişkin kararı, "UCLG'ye başkan oldu, İstanbul'u unuttu" ve "Vapurun tipini sor, hattını kaldır" yazılı pankartlarla protesto etti.

Vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş'nin 20 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaz saati uygulamasına geçerek bazı hatlarda rotasyona gideceğini, rotasyona uğrayan hatlardan birinin de Eminönü-Sarıyer seferini yapan direkt vapur olduğunu ifade ettiler.

Bir İstanbul geleneği olan direkt vapurun seferden kaldırılmasının, Boğaz hattında yaşayan ve sabah ile akşam saatlerinde deniz ulaşımını kullanan çok sayıda İstanbulluyu zor durumda bırakacağını söyleyen vatandaşlar, "Çoğumuz 20 yıldır bu vapurla işe gidip geliriz. Bu vapurla Sarıyer'e 1 saatte ulaşıyoruz. Otobüsle aynı yol 2,5 saat sürüyor. İstanbullulara toplu taşıma araçlarını kullanmalarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bizi araçlarımıza mahkum etmeye çalışanlara lütfen 'dur' desin" ifadesini kullandılar.

Direkt vapurun sabah 06.40'ta Anadolu Kavağı İskelesi'nden kalkıp, sırasıyla Sarıyer, Büyükdere, Yeniköy, İstinye, Emirgan ve Beşiktaş'a uğrayarak Eminönü'ne vardığını anlatan vatandaşlar, vapurun akşam saat 18.10'da da tam tersi güzergahı izlediğini belirterek, "Rotasyonda bu hattın kaldırılması yetmezmiş gibi, Kabataş üzerinden gerçekleştirilecek yeni seferlerde de ara duraklar kaldırıldı" dediler.

Protesto sırasında olay yerinden geçen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu, vatandaşlardan bilgi alarak, telefonla belediyenin ilgili makamlarıyla görüştü.

Kaşıtoğlu, protestocu vatandaşlara, aralarından belirleyecekleri 3 kişiyle pazartesi günü belediyeye giderek, yetkililerle görüşeceklerini ve sorunu çözeceklerini söyledi.

Vatandaşlar, Kaşıtoğlu'nun söz vermesi ve hattın yolcusu olan Marmara Belediyeler Birliği Basın Danışmanı Fatih Sanlav'ın araya girmesiyle protestolarını sona erdirdi.