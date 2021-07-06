İstanbullulara su baskını uyarısı!

İstanbul'da bugün yağmur sağanak şeklinde yağıyor. Kentte dolu yağışı bekleniyor. Meteoroloji, İstanbulluları su baskınlarına karşı uyardı. Batı Karadeniz ve iç kesimler için de benzer uyarılar var.

İstanbul'da süren yağışlar hafta içinde de devam edecek. Uzmanlar İstanbulluları da dolu ve su baskını riskine karşı uyardı.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan "İstanbul’da bu gece ve Salı günü yine gök gürültüleriyle birlikte semt semt sağanaklar olacak. Kuvvetli sağanaklar olacak. Bu yağışlar kentin tamamına yağmıyor bazen 2 mahalleye çok şiddetli yağabiliyor. Yine böyle bir durum söz konusu o yüzden sel tehlikesi var. Dolu da yağabilir" şeklinde konuştu.

Hortum uyarısı

Hortum uyarısında bulunan Çalışkan, "Ayrıca Adana, Niğde ve Kahramanmaraş arasında da çok şiddetli yağışlar var. Yine Bartın açıklarında hortum oluşabilir ve iç kesimlerde Niğde, Nevşehir, Bartın taraflarında da hortum oluşma tehlikesi var. Yıldırım riski de yüksek. Birkaç gün daha Karadeniz ve kuzeyde devam edecek" dedi.

Yağışla birlikte düşen sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren tekrar yükselecek. Ege ve Akdeniz'de de bunaltıcı hava sürecek. Termometreler gölgede 39 dereceye kadar çıkacak.