İstanbullulara metro müjdesi

T24 - İstanbul’da 4. Levent-Atatürk Oto Sanayi Sitesi arasındaki metro sefer saatleri, yarından itibaren gece yarısına kadar uzatıldı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4.Levent ve Atatürk Oto Sanayi Sitesi arasındaki teknik nedenlerden dolayı saat 21.00'de son bulan metro seferleri için yeni sinyalizasyon sistemi devreye sokuldu.



Yeni sistemle birlikte istasyonlarda bekleme süresi de 11 dakikadan 7 dakikaya indi.



Bu hat üzerinde ilk defa yolcular için 968 kişi kapasiteli 4'lü dizi trenler yerine, 2 bin kişi kapasiteli, 8'li dizi yeni trenler çalıştırılacak.



Bu kısımda sistemin teknik taşıma kapasitesi de saatte tek yönde 5 bin 280'den 17 bin 143'e çıkacak.



İlk etapta 4.Levent-Atatürk Oto Sanayi hattında gerekli çalışmaların yapılabilmesi için saat 10.00-16.00 arasında 45 gün hizmet verilirken, çalışmalar ilerledikçe sefer saatleri 09.30–17.00 arası yapıldı.



Son alarak 25 Eylül 2009 tarihinden itibaren de seferler 06.15 – 21.07 aralığında yapılmaya başlanırken, yarından itibaren ise seferler 06.15-24.00 saatleri arasında gerçekleşecek.







