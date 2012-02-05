İstanbullulara kötü haber salı günü kar geliyor

T24 - Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis bekleniyor.



Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklığının Türkiye genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Güney ve Güneydoğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli rüzgâr (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kar geri geliyor



Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak ve güneşli bir hafta sonu geçiren İstanbullulara kötü haber. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da pazartesi çok bulutlu bir hava etkili olurken, Salı günü kar bekleniyor. Aralıklarla sulu kar ve kar şeklinde yağacak karın, çarşamba ve perşembe de etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı



İç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Çığ uyarısı



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Kar erimelerine dikkat!



İç ve batı bölgelerde hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak yerdeki kar örtüsünün ani erimesi ile birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, taşkın vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu



MARMARA: Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Çanakkale, Bozcaada ve Gökçeada çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

EGE: Parçalı, zamanla Kuzey Ege kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Bölgede eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Eğiminin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



