İstanbullulara gökkuşağı sürprizi

Cengiz ÇOBAN-Ozan URAL/İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'un bazı kesimlerinde sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Aralıklarla devam eden yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul\'da kuvvetli yağış beklendiğini sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların olacağını duyurmuştu. İstanbul\'un bazı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrası Üsküdar ve Haliç civarında ortaya çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

(FOTOĞRAF)