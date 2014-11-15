İstanbul Maratonu'nda şampiyonlar Fas ve Etiyopya'dan

İki kıta arasında gerçekleştirilen 36. Vodafone İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Faslı atlet Hafid Chani, kadınlarda ise Etiyopyalı Amane Gobena birinci oldu.

Bakan Kılıç, start öncesi yaptığı açıklamada katılımcılara başarılar diledi. Topbaş ise artık İstanbul Maratonu'nun dünya maraton sıralamasında önemli bir yere geldiğini belirterek, "Bugün İstanbul aşkına koşulacak. İstanbul iki kıta arasında güzel bir kent. Bu güzelliği hep beraber yaşayacağız" dedi.

Önceki senelere oranla katılımda önemli bir artışın olduğu organizasyonda en yüksek artış bu maratonda oldu. 2012'de 3 bin 838, 2013'te 4 bin 229 kayıtlı maraton koşucusu yarışırken, 36. Vodafone İstanbul Maratonu öncesinde bu sayı 3 senede yaklaşık yüzde 31 artış göstererek 5 bin 538'e yükseldi. Organizasyon, 2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından "Altın Kategori" unvanına layık görülmüştü.

NTV Spor’da yer alan habere göre, 36. Vodafone İstanbul Maratonu'na geçen yıl 97 ülkeden sporcular mücadele ederken, bu yıl ise 118 farklı ülkeden sporcular kayıt yaptırdı.

Birinciler Fas ve Etiyopya'dan

Maratonda atletler, Boğaziçi Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inip, sahil yolunu izleyip Karaköy'e ulaşmaya çalıştı.

Galata Köprüsü'nden sonra Eyüp'e yönelecek maratoncular, Feshane'den sonra dönüş yaparak Unkapanı üzerinden Yenikapı'ya indi. Bakırköy'den yapılacak dönüşle sahilden Gülhane Parkı'na kadar uzanan parkur, parkın içinden geçerek Sultanahmet'e çıktı.

Atletler, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Mısır Dikilitaşı'nın arasında yarışı tamamladı.

Maratonda Kadınlarda Etiyopyalı Amane Gobena, kadınlarda ise Etiyopyalı Amane Gobena birinci oldu.

2 bin 500 gönüllü görev yapacak

Organizasyonda gönüllüler de katılımcılara yardımcı olacak.

Maraton boyunca 2 bin 500 gönüllü, atletlerin yanı sıra antrenör ve seyircilere çeşitli konularda destek verecek.

Yeşil maraton

Bu yıl 36'ncısı yapılacak maratonda çevreci bir anlayışla koşulacak.

Proje kapsamında Maraton Hatıra Ormanı oluşturulması planlanırken, 118 farklı ülkeye mensup sporcular kendi ülkelerine özgü fidanları bu orman için getirecek.

Maraton sırasında ayrıca çevreci ürünlerin kullanımına dikkat edilecek.

Organizasyonun en önemli

koşusu yine maraton olacak

36. Vodafone İstanbul Maratonu'nun bu yılki en önemli koşusu yine 42 kilometre 195 metrelik yarış olacak.

Boğaziçi Köprüsü'nün gişelerinin yaklaşık 300 metre gerisinden saat 09.00'da başlayacak maratonda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inerek sahil yolunu izleyip Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Eyüp'e yönelecek maratoncular, Feshane'den sonra dönüş yaparak Unkapanı üzerinden Yenikapı'ya inecek. Bakırköy'den yapılacak dönüşle sahilden Gülhane Parkı'na kadar uzanan parkur, parkın içinden geçerek Sultanahmet'e çıkacak. Atletler, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Mısır Dikilitaşı'nın arasında yarışı tamamlayacak.

Ödüller

Maratonu kazanacak kadın ve erkek sporcular 50'şer bin dolar para ödülünün sahibi olacak. Bu yarışta ikincilere 25'er, üçüncülere 15'er, dördüncülere 10'ar ve beşincilere 8'er bin dolar ödül verilecek.

Koşuda Türk sporcular arasında ilk sırada yer alacak atletler 20'şer bin dolar para ödülü kazanacak. Bu kategoride ikinci Türk atletler 10'ar bin ve üçüncüler de 5'er bin dolar alacak.

15 kilometre koşu

Organizasyonun diğer yarışı olan 15 Kilometre Koşusu ise maratonun başladığı yerden saat 09.00'da start alacak.

Atletler, maratona katılanların yolunu takip ederek Karaköy'e ulaşacak. Buradan Unkapanı Köprüsü'nün altından Balat'ta bulunan Rum Kilisesi'nin önünden geçecek yarışmacılar, Yusuf Şücaattin Anbari Camisi önünden yapılacak dönüşle birlikte maraton güzergahından ayrılacak. Sahilden devam eden yarış Eminönü'nde İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde son bulacak.

15 Kilometre Yarışı'nda kadınlar ve erkeklerde toplam 18 bin dolar para ödülü verilecek.

10 kilometre koşu

Organizasyon kapsamındaki 10 Kilometre Koşu, maraton çıkışının yaklaşık 250 metre gerisinden, saat 09.10'da start alacak.

Atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak, Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indi.

Atletler, yapımı süren Vodafone Arena'nın önünden devam ederek Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametini izledi. Bu koşu da Eminönü'nde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde sona erdi.

Halk yürüyüşü

Organizasyonda en renkli görüntülerin oluştuğu ve en yüksek katılımın olduğu Halk Yürüyüşü de aynı gün yapılacak.

Anadolu Yakası'nda Altunizade Köprüsü'nün altından saat 09.30'da başlayacak 8 kilometrelik yürüyüşü katılımcılar, Avrupa yakasında Dolmabahçe'de tamamlayacak.

Etkinliğe katılacaklar, Taksim Divan Pastanesi önünden ve Mecidiyeköy Metro İstasyonu karşı caddesinden 07.00- 08.00 saatleri arasında kalkacak İETT otobüsleriyle Altunizade Köprüsü'ne gidebilecek.