İstanbullular tramvayını seçti

T24

"İstanbul'un kimliğini taşıyan bir araç olsun istedik"

Ulaşım AŞ. tarafından Türkiye'de üretilen iki farklı modeldeki ''İstanbul Tramvayı''ndan 43 bin 194 İstanbullunun oyunu alan, ''A'' modeli seçildi.İstanbul'da ulaşım sorunu yaşandığını söyleyen Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Ömer Yıldız, ''İstanbul, New York, Paris, Londra gibi büyük şehirlerle yarışıyor. Bizim onlardan farkımız toplu taşıma ağının omurgasını oluşturan raylı sistemleri inşa etmekte geç kalmış olmamız. Arada 100 yıllık gibi bir gecikmişliğimiz var. Büyükşehir belediyemiz bu konuda çok hızlı çalışıyor. 2023 yılı için 620 kilometrenin üzerinde raylı sistem ulaşım ağı oluşturulması hedefleniyor'' dedi.Şu anda 78 kilometrelik bir hattın işletildiğini aktaran Yıldız, şunları söyledi:''Bunun 16 kilometresi metro. Önümüzdeki iki yıl içerisinde 50 kilometrenin üzerinde metro ağını, yani şu an işlettiğimizin üç katı metro ağını hizmete alacağız. İlave yeni metro hatlarını büyükşehir belediyemiz hızlı bir şekilde ihaleye çıkıyor ve hızlı bir şekilde tamamlıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te İstanbul'da, bu planlanan ağlarda çalıştırılacak araç miktarı, metrekareye 6 kişi olarak yolcu taşıdığımızı düşünürsek, 3 binin üzerinde araca ihtiyaç olacak.''İlk yerli tramvay aracının 1999 yılında üretilerek hatta konulduğu ifade eden Yıldız, aracın 5 milyondan fazla yolcu taşıdığını ve 300 bin kilometreden fazla yol yaptığını dile getirdi. Yıldız, sonraki süreçte bu araçtan 3 adet daha üretildiğini belirtti.Tramvay, otobüs, vapur gibi toplu taşıma araçlarının bir şehrin sembolü haline geldiğini ifade eden Yıldız, ''Bu anlamda bizden bu araçların İstanbul'u temsil eden, İstanbul'un kimliğini taşıyan bir araç olması istendi. Biz de aldığımız bu talimat doğrultusunda çalıştık'' şeklinde konuştu.Yıldız, proje sürecinde ortaya çıkan 36 farklı alternatifin ikiye indirildiğini, bu seçenekleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a sunduklarında, seçimi İstanbul halkının yapması gerektiğini söylediğini ve bu doğrultuda kampanyanın başladığını aktardı.Yıldız, 25 metre uzunluğundaki aracın boş ağırlığının 30 ton ve yolcu taşıma kapasitesinin toplam 285 kişi olduğunu söyledi.Böyle bir aracın piyasa değerinin 2-2.5 milyon Euro arasında olduğunu belirten Yıldız, kendilerinin ilk etapta imal edeceği 18 araç için araç başı maliyetin 1.3 milyon Euro olacağını söyledi.Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu da internet üzerinden 67 bin 573 kişinin katıldığı oylama sonuçlarına göre ''A'' modeli tramvayın yüzde 63 oranla seçildiğini açıkladı.