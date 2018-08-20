İstanbullular tatile çıktı; TEM Otoyolu bomboş

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların trafiği kilitlediği TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde arife günü yollar bomboş kaldı.



9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte geçen cuma gününden itibaren TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu'ndan çıkarak D-100 Karayolu'na yönelenler burada da trafiği kilitledi. Arife günü ise yolların bomboş olması dikkat çekti.

TEM Otoyolu'nun hem Ankara hem de İstanbul istikametlerinde normalin altında trafik gözlendi.