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Yaşam

İstanbullular tatile çıktı; TEM Otoyolu bomboş

Cuma günü TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına gelmişti

20 Ağustos 2018 16:08

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların trafiği kilitlediği TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde arife günü yollar bomboş kaldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte geçen cuma gününden itibaren TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu'ndan çıkarak D-100 Karayolu'na yönelenler burada da trafiği kilitledi. Arife günü ise yolların bomboş olması dikkat çekti.

TEM Otoyolu'nun hem Ankara hem de İstanbul istikametlerinde normalin altında trafik gözlendi.

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