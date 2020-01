İstanbullular Stevie Wonder efsanesiyle ikinci kez buluştu

Efsane sanatçı Stevie Wonder, Maçka Küçükçiftlik Park'ta bir konser verdi. 'Garanti Caz Yeşili' etkinlikleri kapsamındaki konseri 9 bin kişi izledi.



Stevie Wonder, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın ''Garanti Caz Yeşili'' 15. yıl etkinlikleri kapsamında Maçka Küçükçiftlik Park'ta konser verdi.

Sahneye 10 kişilik bir müzisyen ekibi ve aralarında kızı Aisha Morris'in de bulunduğu 3 kişiden oluşan geri vokal grubuyla çıkan Stevie Wonder'a, bazı şarkılarda 8 kişilik koro da eşlik etti.

Wonder'ın seslendirdiği ''Superstition'', ''I Just Called to Say I Love You'', ''Master Blaster'', ''Sir Duke'', ''For Once in My Life'' ve ''Isn't She Lovely '' gibi unutulmaz şarkılar, seyircilerin büyük tezahüratıyla karşılandı.

Stevie Wonder, konserde hitlerinin yanı sıra sevdiği sanatçıların şarkılarını da yorumladı. İzleyiciler, Wonder'ın, Michael Jackson'ın ''The Way You Make Me Feel'', Marvin Gaye'in ''How Sweet It Is (To Be Loved By You)'' ve John Lennon'un ''Imagine'' şarkılarına getirdiği yorumu hayranlıkla dinledi.

Konseri yaklaşık 9 bin müziksever izledi.