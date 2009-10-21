İstanbullular nelerden korkuyor?

‘İstanbul Kent Anketi’nden ilginç sonuçlar çıktı. Trafiğin önemli sorun olarak görüldüğü ankette, gelecek bir yılda evlerinin soyulma olasılığının bulunduğunu düşünen İstanbulluların oranı yüzde 75.



“Urban Age İstanbul Kent Anketi”, kentin en cazip yanının “iş fırsatları”, en önemli sorununun ise “trafik” olduğunu belirledi. London School of Economics and Political Science ve Deutsche Bank Alfred Herrhausen Society’nin ortak girişimi olan Urban Age, 4-6 Kasım tarihlerinde “Urban Age İstanbul Konferansı” kapsamında, İstanbulluların, kentteki yaşam kalitesi konusunda düşüncelerini inceleyen “İstanbul Kent Anketi” hazırladı. Anketi, önceki yıllarda İngiltere’nin başkenti Londra ve Brezilya’nın 26 eyaletinden birinin başkenti Sao Paulo’daki çalışmaları yürüten uluslararası araştırma firması IPSOS yürüttü. Anket, İstanbullular’ın çevre, ulaştırma, güvenlik ve kentsel yönetişim hakkındaki düşünceleri ve davranış biçimleri, Londra ve Sao Paulo kentlerinde yapılan anket sonuçları ile karşılaştırmalı ele alındı.



İstanbullu çevreye duyarlı



İstanbulluların yüzde 57’si çevre sorunlarına endişeyle yaklaşıyor. Yüzde 81’i çevre sorunlarının başında su sıkıntısını görürken, yüzde 68’i çölleşmeden, yüzde 63’ü aşırı nemden, yüzde 54’ü ise aşırı sıcaklardan korkuyor.



Trafik sorununa karşı toplu taşıma



Ankete katılanların yüzde 50’sinden fazlası, toplu taşım sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının trafik sorununu azaltacağını belirtti. Arabası olmayan İstanbullular’ın yüzde 80’i, kentin en önemli sorunu olarak trafik sıkışıklığını göstermesine karşın, araba alma istemlerini de dile getirdi. Yaklaşık üçte ikisi ise, kentteki metrobüs, metro, tramvay, vapur, tren ve otobüs sisteminden memnun olduğunu kaydetti. Yüzde 63’ü ise, uygun yolların yapılması durumunda bisikleti ulaşım aracı olarak kullanacaklarını ifade etti.



3 kent birbiriyle karşılaştırıldı



Anket sonuçları, İstanbul, Londra ve Sao Paulo’da, son yıllarda hız kazanan suç oranlarındaki artışın, endişelerin başında geldiğini gösterdi. Londra’da, gelecek bir yılda evlerinin soyulma olasılığı bulunduğunu düşünenlerin oranı yüzde 40 iken, bu oran Sao Paulo’da yüzde 72, İstanbul’da yüzde 75 oldu. Sao Paulo’da cinayet sayısı 100 bin kişide 21 iken, bu rakam İstanbul’da 100 bin kişide 3 olarak belirlendi. Cinayet oranlarının Sao Paulo’dakine oranla düşük olmasına rağmen İstanbullular’ın yüzde 47’si, kentteki suçlar konusunda “endişeli”, yüzde 33’ü “çok endişeli” olduklarını kaydetti.

