İstanbullular hafta sonu yağmur beklerken karla karşılaştı

T24 - Yağmuru bekleyen İstanbullular aniden bastıran karla sürpriz yaşadı. Yurdun geri kalanında da soğuklar sürecek.



Kar yağışı Karadeniz Bölgesi ile Ankara ve Sivas'ı içine alan kuzey kesimlerde yine kuvvetlendi. Ege ve Antalya arasında ise sıcaklık 5 derece arttı. Soğukların yeni haftada da kalması bekleniyor.

İstanbul'da öğlen saatlerinde kar yağışı başladı ancak ardından güneş açtı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde yağış daha fazla hissedildi. Yarın için ise beklenen sıcaklık 2 derece.

Marmara'da ara veren yağış gece yeniden başlıyor, Bursa-Sakarya arasını etkileyecek yağış yağmur şeklinde olacak, sıcaklık Çanakkale'de 12 dereceye çıkacak. Yarın Trakya tarafı güneşli, Sakarya tarafı ise daha bulutlu olacak.

İç Anadolu'da kar yağışı yeniden etkisini artırıyor, Sivas-Yozgat çevresine yoğun kar yağışı var. Yarın ise kar kesiliyor.



En çok kar yağışı Karadeniz'de



Ege'de, kıyılarda en ılık gün bugün, sıcaklık 5 derece artacak, gökyüzü de parçalı bulutlu ama sonraki günlerde yeniden soğuma var. Bugün Afyon-Kütahya arasına hafif kar yağacak.

Akdeniz sahilleri gündüz açık Antalya 16 derece. Kahramanmaraş ile Adıyaman-Diyarbakır arasında bu akşamdan yarın sabaha kadar yine kar görülecek ve soğuklar etkisini sürdürecek.

Kar yağışının en fazla etkilediği Karadeniz'de; Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca kar tipi şeklinde yoğun yağacak. Bolu, Tokat, Artvin boyunca da kar var. Yağış yarın da devam edecek.



Doğu Anadolu'da 325 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 16 dereceyle Ağrı ve Kars'ta ölçüldü. Bölgedeki diğer illerde ise gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum'da eksi 15, Ardahan'da eksi 13, Erzincan'da eksi 5 ve Iğdır'da eksi 2 derece olarak belirlendi.

Bölgede bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının da Ağrı'da eksi 7, Kars'ta eksi 6, Erzurum'da eksi 5, Ardahan'da eksi 4, Erzincan'da 3 ve Iğdır'da da 6 derece olması tahmin ediliyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum ve Ağrı'da özellikle yüksek kesimlerde bulunan köy yollarında ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da 245, Ağrı'da da 80 olmak üzere toplam 325 köy yolu ulaşıma kapalı.

Öte yandan gece tipi ve kar nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Ardahan-Şavşat karayolu, Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince ulaşıma açıldı. Söz konusu karayolunda yaklaşık 1 saat mahsur kalan 4 otomobil ve içindeki 9 yolcu, Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan-Posof kara yolunda ise tipi ve kar yağışı nedeniyle zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.



Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı



Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yağdonduran mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolunun Ulaş-Kangal bölümünde ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ulaş ve Kangal ilçelerinde uygulama yapan trafik polisleri, Yağdonduran mevkisine araçların geçişine izin vermiyor. Malatya, Kangal, Gürün istikametine gidecek sürücüler Ulaş'ta, Malatya ve Hekimhan'dan Sivas yönüne gidecek sürücüler de Kangal'da bekletiliyor.

Sivas'ı çevre illere bağlayan diğer karayollarında da ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.



Bolu Dağı'nda da kar yağışı etkili oluyor



Yaklaşık iki haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücüleri etkili olan kar yağışı nedeniyle aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama konusunda uyaran trafik ekipleri, sürücülerden araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.