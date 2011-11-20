İstanbullular bugün bu yollara dikkat!

T24 - BDP'nin İstanbul Kazlıçeşme'deki mitingi nedeniyle bazı yollar kapalı olacak.



İstanbul Valiliği BDP'nin Kazlıçeşme'de yapacağı miting nedeni ile 20 Kasım Pazar günü bazı yolları trafiğe kapatacak. Uygulama sabah saat 10.00'dan itibaren başlayarak miting sonuna kadar devam edecek...



İşte Trafiğe kapalı yollar:



- Onuncuyıl Caddesi (Sahil kuzey - güney girişleri ve Belgratkapı arası)

- Zeytinburnu Varyant'dan Zeytinburnu'na giriş

- Taşhanlar VAryant'dan Zeytinburnu Abay Caddesi girişleri - Abay Caddesi ve Zakir Başı Sokak

- Yedikule Göğüs Hastalıklar Hastanesi önü - Balıklı Rum Hastanesi önü - Kazlıçeşme pazar önü (Muhammer Aksoy Caddesi)