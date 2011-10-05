İstanbullular bu yollara dikkat

T24

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saat 07.00'den itibaren Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar trafiğe kapalı olacak.Resmi geçit töreni nedeniyle ayrıca, Hal Yolu bitimi - E-5 Cevizlibağ tünel sapağından itibaren Vatan Caddesi Lahor Meydanı'ndan, Aksaray Metro İstasyonu'na kadar geliş gidiş istikameti de kapalı olacak.Bu nedenle Vatan Caddesi'ni kullanacak sürücülerden D/100 karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek olanların Haliç Tüneli - Edirnekapı - Fevzipaşa Bulvarı - Aksaray şeklinde veya Haliç Tüneli, Ayvansaray ışıklarından Balat Yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini, E/80 karayolunu kullanacak sürücülerin Milliyet gazetesi karşısından TEM istikameti ve Sahil Yolu'nu kullanacak sürücülerin, sahil güzergahından, Yenikapı – Kumkapı -Sirkeci istikametini kullanmaları gerekiyor.Vatan Caddesi'ni kullanarak, Fatih ilçesindeki hastanelere gelecek olan ambulans sürücüleri ve diğer sürücülerin, sahil yolunu tercih ederek, Samatya'dan veya Halk Ekmek önünden Ulubatlı Köprü üzerini takiben Topkapı tünel içinden Millet Caddesi'ni kullanarak, Fatih istikametinden hastanelere gelecek sürücülerin ise Atatürk Bulvarı–Aksaray ve Millet Caddesi güzergahını kullanarak, Cerrahpaşa, Çapa, Haseki hastanelerine intikal etmeleri gerekiyor. Millet Caddesi'nden gelip hal yolu ve E-80'i kullanacak sürücüler de Cevizlibağ'dan E-5'e yönlendirilecek.