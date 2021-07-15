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İstanbullular bayram tatili için yola çıktı; trafik yoğunluğu başladı

15 Temmuz 2021 00:05

Kurban Bayramı'nın başlamasına 5 gün kala tatillerini il dışında geçirmek isteyen İstanbullular, yola çıktı. Gece saatlerine kadar Pendik D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. 

 Pendik D-100 Karayolu'nu kullanan sürücüler, saat 23.00 sıralarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

Binek araçların yanı sıra şehirlerarası otobüslerin de trafiğe katıldığı görüldü. Şehirlerarası otobüslerle memleketlerine gidecek olanlar, Kartal Köprüsü'nde otobüslerini bekledi. 


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