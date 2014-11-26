İstanbullular Akbil'e veda ediyor

İstanbul'da toplu taşımada 1995'ten bu yana kullanılan Akbil, yeni yıldan itibaren yerini tamamen İstanbulkart'a bırakacak.

Sefa Mutlu'nun Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, İETT'den yapılan açıklamada, 15 milyon kullanıcısı olan İstanbulkart'ın, 2009'da hizmete girdiği ve bu süreçte Akbil'in ikinci planda kaldığı belirtildi.

İstanbulkart'ın pratik, geliştirilebilir ve kullanım alanlarının daha fazla olması nedeniyle daha çok tercih edildiği aktarılan açıklamada, gelişen teknoloji ile 280 bin kullanıcısı kalan Akbil'in kullanımının sonlandırılacağı kaydedildi.

Akbil teslim edene İstanbulkart ücretsiz

Akbil için son kontör yüklemelerinin 30 Kasım'da yapılacağı bilgisi verilen açıklamada, yolcuların İstanbulkart yükleme bayilerinden Akbil'lerini teslim etmeleri durumunda İstanbulkart'ı ücretsiz alabilecekleri bildirildi.

İsteyen vatandaşların internet üzerinden başvurmaları halinde İstanbulkart'ın adrese ücretsiz kargo ile ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, İstanbulkart'ın, otoparklarda, spor salonlarında ve üniversitelerde kullanılması için entegrasyon çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

İstanbul genelinde toplu ulaşımda kullanılan elektronik ücret toplama sistemi Akbil, 1995'te hizmete girmişti.