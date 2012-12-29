İstanbullular 2 gün elektriksiz kalacak

İstanbul'un bazı ilçelerinde 30 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:

Şişli'de 30 Aralık'ta 10.00-14.00 saatleri arasında Fulya Mahallesi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi, Vefa, Dereli ve Özbal sokaklar ile civarı, 31 Aralık'ta 00.00-06.30 saatleri arasında Meşrutiyet Mahallesi, Samanyolu, Şair Nigar, Ebekızı, Matbaacı Osmanbey sokaklar, Halaskargazi Caddesi ve civarı.

Esenler'de 2 Ocak'ta 06.00-17.00 saatleri arasında Nene Hatun Mahallesi, 118, 119 ve 120. sokaklar, Ayazma ve Aziziye caddeleri, Malazgirt Caddesi 116, 124 ve 130. sokaklar ile civarı.

Bayrampaşa'da 2 Ocak'ta 09.00-15.00 saatleri arasında Muratpaşa Mahallesi, Yeşilçimen Caddesi No: 25-51, Kosova Caddesi No: 1-29.

Fatih'te 2 Ocak'ta 07.00-16.30 saatleri arasında Aksaray Mahallesi Tiryaki Hasan Paşa Sokak, Küçük Langa Caddesi, Kasımbey, Manastırlı Rıfat, Abdullah Çavuş, Abdullah Paşa sokaklar, Namık Kemal Caddesi ve civarı.

Zeytinburnu'nda 2 Ocak'ta 13.00-16.00 saatleri arasında Çırpıcı Mahallesi Çimen, Çınar, Çırpıcı Yokuşu, Çayır, Çınar 8, Çınar 11. sokaklar, Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi, Çınar 4, Şehit Cengiz Alukçu, Çınar 5, Yeşilyol, Çınar 3, Çınar 7. sokaklar ve civarı.

Bağcılar'da 2 Ocak'ta 09.00-12.00 saatleri arasında Demirkapı Mahallesi, İpek, Kaktüs, Menekşe, Yıldız, Elmas, Söğütlü, Söğüt, Fide, Fidan, Türkgücü, Oya, Mine, Şimşek, Mehtap, Melek sokaklar ve civarı, 13.00-16.00 saatleri arasında Demirkapı Mahallesi, Oğuzhan, Asiltürk, Çağlayan, Serap, Yeşilırmak, Adil, Can, Ferhat, Sönmez, Kocatepe, Nisan, Sancaktepe sokaklar ve civarı.

Güngören'de 2 Ocak'ta 09.00-17.00 saatleri arasında Akıncılar Mahallesi Ata, Çukurova sokaklar ve civarı.

Sarıyer'de 2 Ocak'ta 08.00-16.30 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi Köşkevler Sitesi, Arabayolu Caddesi, Dere, Akıncılar sokaklar ve civarı.

