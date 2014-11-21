'İstanbullular 10'ar lira versin, Atatürk Havalimanı'nın yeri yeşil alan olsun'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu bölge için, “İstanbul’da yaşayan her vatandaş 10 lira verse, bu şekilde Atatürk Havalimanı’nda boşalacak yerin bedeli olarak dile getirilen 15 milyar doları toplasak, parayı ortaya koyup, ‘İstanbullu, burayı yeşil alan ilan edilmek üzere devletten satın alıyor’ desek etkili olmaz mı?” diye sordu.

ASTER Tekstil’in “War The Robe” adlı mağazasının açılışı için geçen hafta sonunu Londra’da geçiren AKP iktidarının ilk döneminden beri Türk Hava Yolları (THY) yönetiminde de bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “3’üncü havalimanı devreye girdiğinde Atatürk Havalimanı kapanacak. Orası yeşil alan ilan edilse İstanbul’a nefes aldıracak bir bölge haline gelir” dedi.

TİM eski Başkanı Oğuz Satıcı, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Aksan Hukuk Bürosu kurucusu Muhammet Aksan, Aster Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Koçali, Üretim Sorumlusu Esin Koçali, Marka Danışmanı Yelda İpekli, gazeteci Seçkin Ürey ve Erhan Öztürk’le kahvaltıdayken Büyükekşi önerini sundu. Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Vahap Munyar’ın aktardığı Büyükekşi’nin görüşleri şöyle:

“Regent’s Park’ta yürürken Atatürk Havalimanı’ndan boşalacak yeri yeşil alan ilan etmenin İstanbul’u çok rahatlatacağını düşündüm. Diyorum ki, İstanbullular, İstanbul’da yaşayanlar olarak bir kampanya başlatsak.

İstanbul’da yaşayan her vatandaş 10 lira verse, bu şekilde Atatürk Havalimanı’nda boşalacak yerin bedeli olarak dile getirilen 15 milyar doları toplasak. Parayı ortaya koyup, ‘İstanbullu, burayı yeşil alan ilan edilmek üzere devletten satın alıyor’ desek etkili olmaz mı?

Kadir Başkanımız da Atatürk Havalimanı’ndan boşalacak yerin yeşil alan olmasını çok istiyor. Bu yönde açıklamalar yaptı. İstanbul’da yaşayanlar olarak işe bu şekilde sahip çıkarsak hedefe ulaşırız gibime geliyor.

Her İstanbullu’nun 10 lira vermesi adil olur mu? Örneğin 3’üncü havalimanı ihalesini kazanan şirketlerin, Atatürk Havalimanı’ndan yıllardır ekmek yiyen şirketin bu kampanyaya daha büyük bedelle katkıda bulunması gerekmez mi?

Vatandaşı en az 1 lira ile kampanyaya katılmaya çağırsak da olur. Gücü az olan 1 lira, biraz daha iyi olan 5-10 lira versin. İsteyen daha fazla katkıda bulunsun. Tüm İstanbul bu kampanyaya katılsın ki, hedefe varma şansı yükselsin.

Gezi Parkı’na sahip çıkmak üzere başlayan eylem büyüyünce olaya ‘hükümete karşı komplo’ gözüyle bakan iktidar partisi, 15 milyar dolarlık kampanya gerçekleşirse Atatürk Havalimanı’nın yerini yeşil alan ilan etmeye yanaşır mı?”