İstanbullu yoğun kara iş çıkışı yakalanacak

T24 - Türkiye'ye yarın Balkanlardan yine çok soğuk hava ve kar yağışı geliyor. İstanbul'da yarın akşam fırtınayla birlikte yoğun kar yağışı bekleniyor.





Ocak ayının ikinci yarısını kar altında geçiren Türkiye'yi yine soğuk ve yağışlı günler bekliyor.



Yeni soğuk hava dalgası yurda yarın giriş yapacak. Çarşamba ve perşembe günü tüm Türkiye çok soğuk, sıcaklık İzmir'de 4, Antalya'da 7 dereceye inecek.



İstanbul'da bu gece gökgültüsü ile birlikte yağmur kuvvetli yağacak. Kentte yarın akşam saatlerinde iş çıkışı İstanbul'da fırtınayla birlikte çok yoğun kar yağışı görülebilir, sürücüler dikkatli olmalı. İstanbullular yarın araçlarıyla mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı. Çarşamba hava aşırı soğuk ama kar hafif yağacak.



Ankara'da yarın önce yağmur var, gece kar başlayacak, çarşamba günü kar çok yoğun değil, aralıklı yağacak. Kentte sıcaklık 0 dereceye inecek.



İzmirliler dikkat! Bu gece fırtınayla birlikte çok şiddetli yağmur var. Bursa'da bu gece yağmur, yarın öğleden sonra karla karışık yağmur bekleniyor.



Marmara Bölgesi'nde bu gece yaşamı gökgürültüsüyle yağacak kuvvetli yağmur olumsuz etkileyecek. Yarın ise kar geliyor, poyraz fırtınayla birlikte sabah Trakya'da başlayacak. Öğleden sonra ise tüm bölgede sulu kar ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 0 dereceye yaklaşırken, çarşamba en soğuk gün olmasına rağmen o gün başta Trakya olmak üzere kar çok hafifleyecek.



İç Anadolu Bölgesi'nde yarın lodos çok kuvvetli, bu bölge yarın gece soğuyor. Kar önce Eskişehir ve Ankara'da başlayacak, çarşamba günü bölgenin tamamında kar var, Sivas-Kayseri çevresinde daha kuvvetli yağacak.



Ege Bölgesi'nde bu gece Çeşme'den Bodrum'a kadar lodos fırtınası var ve gece boyunca İzmir ve Kuzey Ege'de yağmur çok şiddetli yağacak, su baskını tehlikesi yüksek. Yarın hava çok soğuyor, Manisa'dan Afyon'a kadar iç kesimlere kar yağabilir.



Akdeniz Bölgesi'nde yarın Antalya'da daha etkili olmak üzere sağanak yağmur var, çarşamba ve perşembe günü hava çok soğuyacak, geceleri hafif don oluşacak. Çarşamba günü sıcaklık Antalya'da 7 dereceye inecek. Güneydoğu yarın hafif yağmurlu.



Doğu Anadolu'da yarın sadece Malatya çevresinde yağmur var. Yeni gelecek soğuk hava ve kar yağışı ise buraya çarşamba günü ulaşacak.



Karadeniz Bölgesi yarın akşam soğumaya başlıyor. Kar ve fırtına Bolu-Kastamonu arasında yarın akşam başlayacak. Kar çarşamba günü Gümüşhane'ye kadar uzanırken, Samsun'a sulu kar, Trabzon'a ise kuvvetli yağmur yağacak.









