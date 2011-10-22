T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbullu yine otobüs seçiyor

İETT filosunda bulunan otobüslerin rengi yeniden belirleniyor. Otobüslerin yeni rengini İstanbullular seçecek.

22 Ekim 2011 03:00

T24 - İETT filosunda bulunan otobüslerin rengi yeniden belirleniyor. Otobüslerin yeni rengini İstanbullular seçecek.
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar uyarınca İstanbul’da toplu ulaşım hizmeti veren otobüslerin tamamı damalı hale getirilecek.


Kararın ilk uygulaması İstanbul Otobüs AŞ’ye ait otobüslerde denendi ve halkın oyuna sunulan seçenekler arasından erguvan rengi seçildi. Sonraki günlerde halk otobüslerinin de rengi değiştirilerek turkuaz olması kararlaştırıldı. Son olarak İstanbul’da toplu ulaşımın lider kuruluşu İETT’nin filosunda bulunan araçların yeni rengi belirleniyor.



Yeni otobüsler sayı ya da yeşil olacak


İstanbullulara İETT otobüslerinin yeni rengi için sarı ve yeşil tonlarda iki ayrı seçenek sunuluyor.


Vatandaşlar tercihlerini www.iett.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapabildikleri gibi 21-22 Ekim tarihlerinde Taksim, 23-24 Ekim tarihlerinde Bakırköy, 25-26 Ekim tarihlerinde de Kadıköy Meydanda kurulacak stantta bulunan anket formlarını doldurarak da oylamaya katılabilecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24