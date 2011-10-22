İstanbullu yine otobüs seçiyor

T24 - İETT filosunda bulunan otobüslerin rengi yeniden belirleniyor. Otobüslerin yeni rengini İstanbullular seçecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar uyarınca İstanbul’da toplu ulaşım hizmeti veren otobüslerin tamamı damalı hale getirilecek.



Kararın ilk uygulaması İstanbul Otobüs AŞ’ye ait otobüslerde denendi ve halkın oyuna sunulan seçenekler arasından erguvan rengi seçildi. Sonraki günlerde halk otobüslerinin de rengi değiştirilerek turkuaz olması kararlaştırıldı. Son olarak İstanbul’da toplu ulaşımın lider kuruluşu İETT’nin filosunda bulunan araçların yeni rengi belirleniyor.

Yeni otobüsler sayı ya da yeşil olacak



İstanbullulara İETT otobüslerinin yeni rengi için sarı ve yeşil tonlarda iki ayrı seçenek sunuluyor.



Vatandaşlar tercihlerini www.iett.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapabildikleri gibi 21-22 Ekim tarihlerinde Taksim, 23-24 Ekim tarihlerinde Bakırköy, 25-26 Ekim tarihlerinde de Kadıköy Meydanda kurulacak stantta bulunan anket formlarını doldurarak da oylamaya katılabilecek.





