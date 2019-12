-İSTANBULLU YENİ TAKSİSİNİ SEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ''Taksi Tasarım Proje Yarışması''nda oylamaya katılan 340 bin İstanbullu, B model taksiyi ''İstanbul'un Taksisi'' olarak seçti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbulluya daha konforlu ulaşım hizmeti verebilecek taksilerin tasarlanması amacıyla düzenlenen yarışmada oylama, resmi web sitesi üzerinden gerçekleşti. Dört farklı kategoride gerçekleşen yarışmada İstanbullular, ''Genel Taksi Tasarımı'' kategorisinde yüzde 41.2 oy oranıyla B modelini ''İstanbul'un yeni taksi tasarımı'' olarak seçti. Aynı kategoride yarışan A modeli yüzde 28,5, C modeli yüzde 18,5 ve D modeli yüzde 11,7 oranında oy aldı. -B MODELİN ÖZELLİKLERİ- B model taksinin, teknolojik gelişmelere uygun, yüksek güvenlik ve emniyet tedbirlerine sahip, geniş iç hacimli, minimum fiziksel yer kaplama alanına sahip, engellilerin ve çocukların ihtiyaçlarını rahat karşılayabilecek özellikleri bulunuyor. 3+1 yolcu koltuk düzeniyle geniş iç dizayna sahip araçta, sürücü mahallinin yanı tamamen bagaj olarak tasarlandı. Araç içi güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla kapı üstleriyle direksiyondan çıkan hava yastıklarıyla immobilizer sistemi yer alıyor. Araçta, sürücü ve yolcular için özel olarak tasarlanmış LCD panel bulunuyor. Bu ekranla bilgilendirici yayınlar yapılabildiği gibi internete de girilebiliyor. Panele entegre pos makinesiyle yolcular ödemelerini kredi kartıyla da gerçekleştirebilecek. -EKO TAKSİ- Tarihi bölgelerde, indirme bindirme noktalarında kolaylıklar getirmesi amaçlanan ''Eko Taksi'' tasarım modelinde ise yüzde 41,8 oy oranıyla C modeli seçildi. Araçta yer alan navigasyon ekranıyla şehir bilgisi, sesli ve görsel olarak tarihçenin anlatımı ve ücret bilgileri yer alıyor. ''Taksi Durağı'' kategorisinde ise yüzde 38 oy oranıyla B modeli seçildi. İstanbulluların oylarıyla seçilen taksi durağında, durakların dış mekanında interaktif-dijital bilgi paneli, ATM makinesi, dijital reklam panosu yer alıyor. ''İletişim Sistemleri'' kategorisinde ise yüzde 29,5 oy alan C projesi seçildi. Soyut bir ''t'' harfini simgeleyen bu sistem, güneş enerjisiyle çalışabilmekle birlikte en yakın taksi durağıyla sadece bir düğmeyle sözlü iletişime geçme imkanı sağlıyor. Ayrıca yarışmaya katılan lisans ve ortaöğretim teşvik kategorilerinde de dereceye giren projeler belli oldu. -ÖDÜLLER- Oylamada 1. seçilen proje sahiplerine verilecek ödüller de şöyle: Genel Taksi Tasarımı: Profesyonellerde: 100 bin TL Lisans öğrencilerinde: 30 bin TL (2 aday arasında bölünecek) Orta öğretim öğrencilerinde: 10 bin TL (3 aday arasında bölünecek) Eko-araç Tasarımı: Profesyonellerde: 35 bin TL Lisans öğrencilerinde: 15 bin TL Taksi Durağı/Hizmet Noktası Tasarımı: Profesyonellerde: 20 bin TL İletişim Sistemi Tasarımı: Profesyonellerde: 20 bin TL Lisans öğrencilerinde: 10 bin TL Orta öğretim öğrencilerinde: 5 bin TL