İstanbullu tekstilcilerden THY'nin yeni üniformalarına tepki: Biz yerli diye uçarken onlar İtalyanlara elbise tasarlatmış

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) üyesi Hikmet Tanrıverdi Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni üniformalarını İtalyan tasarımcılara tasarlatmasına tepki gösterdi. Tanrıverdi, "Bizler milli havayolumuz diye THY ile uçarken, bu kadar tasarımcımız varken üstelik bu konuda iddali iken çekimler de dahil tüm hazırlıkların yurt dışındaki kişilere yaptırılmasını kınıyorum" dedi.

THY'nin, İtalyan Ettore Bilotto tarafından tasarlanan yeni kabin üniformaları 29 Ekim 2019 tarihinde açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda kullanılacak.

Yeni üniformaların İtalyanlara tasarlatılması Tanrıverdi'nin tepkisini çekti. Tanrıerdi bir gazete haberini kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşarak şunları kadetti: