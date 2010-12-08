İstanbullu Rumlar Türkiye'ye dönüyor!

T24- Yunanistan'da yaşanan ekonomik krizin ardından İstanbullu Rumlar Türkiye'ye dönüşlerini planlamaya başladılar. Rumlar erkekler, vatandaşlığa geri alınmaları halinde zorunlu askerlik hizmetinde kolaylık istiyor.



Taki Berberakis'in Milliyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, borç batağındaki Yunanistan’da yaşayan İstanbullu Rumlar Türkiye’ye geri dönüşü planlamaya başladı. Atina’daki Rum cemiyetlerinin yetkililerine göre, sayıları 100 bin civarındaki İstanbullulardan yüzde 10-20 arası bir kesimde “dönüş” artık sadece bir düşünce değil, “planlama aşamasında”. Ekonomik darboğaza ek olarak İstanbul özlemi ile son iki yılda az sayıda da olsa ilk geri dönüşler gerçekleşti ancak şimdilik istatistiki veriler mevcut değil.



Yetkililerin belirttiği ciddi geri dönüş akımı, Rum azınlığa Türkiye’nin ne derece “kucak açacağına” da endeksleniyor.

Askerlik engel teşkil ediyor



Elefteros Tipos gazetesine konuşan İstanbullu Rum Evrensel Federasyonu Başkanı Nikos Uzunoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Lakis Mihailides AK Parti iktidarının yaklaşımının olumlu olduğuna ve azınlığın artık “Türk-Yunan ilişkilerinin esiri olarak kullanılmadığına” dikkati çekerken beklentilerini şöyle dile getirdiler:

- Türk hükümetinden bizi desteklemesini istiyoruz.



- İş tutmada kolaylık ve vergilendirmede hafifleme.



- Türk vatandaşlığından çıkmış erkeklerin vatandaşlığı geri almaları durumunda yaşları ne olursa olsun askere gitme zorunluluğuna çare bulunması.



- Eğitim müesseselerinin çağdaşlaşmasına destek.



- İstanbul’da yaşayan Yunan işadamları ve yatırımcıların çocuklarına Rum okullarına yazılma hakkı



- Vakıf gayrımenkullerinin iadesi sürecinin işlemesi.



- Türk vatandaşlığından çıkanların çocuklarının vasiyet haklarının korunması.