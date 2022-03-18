İstanbullu bir kez daha güne karla uyandı: Trafikte son durum ne?

İstanbul’da gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışın ilerleyen saatlerde daha etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapmış; MGM'den yapılan değerlendirmede 18 Mart cuma gününden itibaren aralıklarla kuvvetli kar sağanakları beklendiği belirtilmişti. Kar yağışının pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği ifade edilmişti.

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Pendik, Avrupa Yakası'nda ise Zeytinburnu, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı etkili oldu. Evlerin çatılarında, yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

Sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, yağan karın altında otobüs ya da servislerini bekledi.

İş yerlerine gitmek için evden çıkan İstanbullular trafikte zor anlar yaşadı. Ani bastıran kar şehri beyaz örtü ile örttü. Kadıköy D-100 Karayolu ve çevresi havadan dron ile görüntülendi.

Pendik’te sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar da beyaz manzara ile karşılaştı. Vatandaşlar yağan karın altında otobüs ya da iş servisi bekledi. Yağan kar hakkında konuşan Ali Topaloğlu, “Çok güzel kar yağıyor İstanbul’a bu sene iyi kar yağdı. Aksilik yaşanmaz, bu karlarla ne olacak” dedi.

İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul’da saat 8.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü.

Anlık trafik yoğunluğunu görüntülemek için tıklayın.

İstanbul'da eğitime kar engeli

Öte yandan İstanbul'da kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verilmişti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yapışı nedeniyle okulların cuma gününden itibaren tatil edildiği duyurulmuştu.

İstanbul Valiliği, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirmişti.

TIKLAYIN - İstanbul'da eğitime kar engeli: 21 Mart'a kadar okullara ara verildi