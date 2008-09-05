İstanbullu akbile veda ediyor

Yaklaşık iki yıldır sürüncemede olan İstanbul'da belediye otobüsü ve metrolarda akbil yerine kullanılacak kredi kartı ihalesini Vakıfbank'ın kazandığı öğrenildi. Daha önce ihalesiz olarak Vakıfbank'a verilen ihale diğer bankaların itirazı üzerine iptal edilip ihale yapıldı. Yapılan ihaleye Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank katıldı ve Vakıfbank'ın ipi göğüslediği bildirildi.

Adı İstanbulkart

Böylece İstanbul'da sayısı 5.5 milyonu bulan seyahat eden vatandaşlar otobüslere, metroya ve deniz otobüslerine Vakıfbank'ın Yapı Kredi ile anlaşarak ortak çıkardığı Vakıfbank World'ı ile binecek. Yeni kartın adı da İstanbulcard olacak. Bu uygulama nedeniyle Vakıfbank'ın yaklaşık 2 milyon adet kredi kartı dağıtacağı belirtiliyor. Wolrdcard ile anlaşmalı olduğu için Yapı Kredi Bankası da bu uygulamadan kârlı çıkacak.

Dokun geç

Yeni kartlar bir süredir taksilerde ve deniz ulaşımında kullanılan pay pass (dokun geç) kart olacak. Hatta yeni kart ile vatandaşlar otobüslerin ve metro duraklarının üst kısmında yer alan panele kartlarını gösterip geçecek ve seyahatlerine devam edecek. Bir nevi Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) uygulaması artık sadece otomobiller için değil vatandaşlar için de geçerli olacak. Böylece sırada bekleme de olmayacak.

Gelirin varsa sahip olacaksın

Kredi kartı alabilecek durumda olan yani bu gelire sahip olanlar akbil yerine Vakıfbank'ın kredi kartını alacak. Böylece vatandaşlar ay içinde kullandıkları otobüs, metro ve deniz otobüsleri ücretini aynı alışverişte olduğu gibi ay sonunda ödeyecek. Benzer sistem şu anda otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan KGS kartlarında uygulanıyor. Bunun yanı sıra vatandaşlar yaptıkları harcamalardan dolayı worldpuan da kazanacak.