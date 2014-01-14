İstanbul’dan yükselen ışık: LIGHTTECH 2014

Altı yıldır aydınlatma sektörünün lider üreticilerini bir araya getiren Lighttech Uluslararası Aydınlatma Avize ve Elektrik teknolojileri Fuarı; 06-09 Mart 2014 tarihleri arasında yedinci kez kapılarını ziyaretçilerine açacak. Senexpo Uluslararası Fuarcılık organizatörlüğünde düzenlenecek olan fuar, İstanbul CNR Expo Fuar Alanı’nda 1. ve 3. salonlarda yapılacak. Yerli üreticilerin, dünyanın birçok ülkesinden satın almacı ve katılımcıların iştirak ettiği Lighttech Fuarı; elektrik, aydınlatma, led aydınlatma ve enerji bölümlerinden oluşacak.

2013 yılında 55 ülkeden 15.923 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar, bu yıl 8550 m2 alan üzerinde 1 ve 3. salonlarda gerçekleşecek. 70 civarı yabancı olmak üzere, 250’ye yakın firmanın katılımının beklendiği Lighttech 2014, toplamda 20.000 ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

İnşaat sektörünün son yıllardaki gelişimiyle birlikte; konut, otel, alışveriş merkezleri, hastane, okul gibi yapılarda iç mekan tasarımlarına verilen önemin artması, aydınlatma sektörüne duyulan talebi artırmaktadır. Aynı zamanda mekanlarda estetiğe verilen önemin yanında enerji tasarrufu sağlamaya yönelik çalışmalar da ihtiyacı artıran unsurların başında gelmektedir. Bu anlamda sektördeki değişim ve gelişmeleri gözlemleme imkanını sağlayan fuar; marka değerini yukarılara taşımak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat olacaktır.

Fuarda; şehir, meydan, yol, bahçe, havuz vb. aydınlatma çözümleri ile aydınlatma ve dekorasyon ihtiyacına karşılık gelen her türlü iç ve dış aydınlatma ürünü sergilenecek. Konfor ve güvenlik sağlayan bina otomasyon ve elektrik malzemeleri ürünleri, dekoratif ve pratik ürünler fuarda yerini alırken, enerji ve enerji iletimi ile ilgili her türlü ürün de alıcısı ile buluşacak.

Fuar, KOSGEB, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TETESFED, EMO, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, AYDSİAD, İç Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Avize İmalatçıları ve Satıcıları Odası, İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası desteğiyle düzenlenecek.

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