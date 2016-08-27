İstanbul'dan yola çıkan tank ve obüsler Gaziantep'te

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası Ankara ve İstanbul’daki kışlaların 11 Eylül’e kadar şehir dışına taşınması kararının ardından Maltepe’de konuşlu 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı General Nurettin Baransel kışlasından demiryoluyla yola çıkan 15 tank ve obüs, Islahiye Garı’na ulaştı. Gar Müdürlüğü sahasında vagonlardan indirilen ve üzerinde Türk bayrakları asılı olan tank ve obüsler, polis eskortu eşliğinde Alpay Başaran Kışlası’na götürüldü.

Sevkiyatın 6 Eylül’e kadar sürmesi planlanırken toplamda 105 tank ve öbüsün taşınmasının düşünüldüğü öğrenildi.