İstanbul’dan yağmur manzarası: Üsküdar’da kaldırım çöktü!

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan ve hayatı kısa süreliğine felç eden yağmurdan sonra Üsküdar’da yürüyen bir genç kaldırımın çökmesiyle yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, Üsküdar Güzeltepe Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerindeki yağmurun ardından arkadaşıyla birlikte yürürken genç bir anda kaldırımın çökmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Kaldırımın çökmesiyle oluşan yaklaşık 1.5 metrelik çukura düşen gencin bacağı kanalizasyon taşının altında sıkıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye erleri ayağı taşa sıkışan genci kısa sürede kurtardı. Ambulansa alınan gence müdahalesi yapıldı. Yaralı kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye erleri çöken kaldırımın etrafını şeritle kapattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.