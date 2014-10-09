İstanbul'dan ölüm haberi

Yurt genelindeki Kobani gösterileri gece de devam etti. Mardin'de 2 kişinin cesedi bulundu, Adana'da ise 69 yaşındaki bir kişi evine giren gösterciler tarafından öldürüldü. İstanbul Esenyurt'ta ise silahla yaralanan bir kişinin beyin ölümü gerçekleşti.

Kobani kuşatmasına Türkiye'nin müdahale etmemesine yönelik protesto gösterileri bugün de devam etti.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Esenyurt'ta toplanan bir grup, IŞİD'i protesto etmek amacıyla slogan eşliğinde yürüyüşe geçti.

Göstericilere, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda bazı göstericiler yaralandı. Yaralıların çoğu kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi edilirken, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mert Değirmenci'nin beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Beyoğlu ve Şişli'de yüzleri maskeli eylemciler ateş yakıp yollara barikat kurdu. Göstericiler, güvenlik önlemi alan polise taş, şişe, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdı. Polis ekipleri de grubu dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Atılan molotofların arasında kalan bir otomobil yanma tehlikesi atlattı.